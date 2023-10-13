И на суженого, и на деньги: как правильно гадать на воске

Гадать на воске начали еще в Древней Руси. Обряды и ритуалы подразумевали наличие свечи и блюдца с холодной водой.

Гадать на воске начали еще в Древней Руси. Обряды и ритуалы подразумевали наличие свечи и блюдца с холодной водой. Однако это – не единственный способ, с помощью которого можно узнать будущее. Существует несколько вариантов гадания на воске, но для достоверного результата нужно соблюдать все правила.

Общие правила

Гадать можно разными способами, но для них есть единые правила. Все ритуалы нужно проводить ночью, когда восходит Луна. Если небо ясное и есть возможность сделать так, чтобы Луна светила в окно – гадание пройдет лучше.

Если вы гадаете на любовь, то можно проводить ритуал с подругами. Если ритуал касается денежного вопроса или здоровья, то делать это нужно в одиночестве. Гадание может ответить на несколько вопросов за один раз, но необходимо постоянно брать новые свечи и остальные атрибуты.

Заранее определитесь с вопросами, которые вы хотите узнать, и подберите для этого свечу. Красная – для гаданий на личную жизнь, зеленая – для денег, желтая – для здоровья.

После ритуала все атрибуты важно правильно чистить и утилизировать. Лучше всего закапывать все в земле, а жидкости выливать в реку.

Какие есть способы гадания

Существуют несколько способов гадания с помощью воска. Каждый из них стоит выбирать в зависимости от имеющихся под рукой атрибутов и вопросов, на которые хочется получить ответ.

На воде. Подходит для тех, кто гадает на суженого. Воск выливается на воду, после чего получаются фигуры, каждая из которых имеет свое значение. Здесь важно правильно трактовать фигуры и четко формулировать свои вопросы.

На молоке. Принцип у этого гадания такой же, но есть один нюанс – при выборе этого способа гадания вы должны дружить с Домовым, так как именно его помощь используется для достижения результата.

На ткани. Капать воск нужно на ткань, но предварительно необходимо завязать глаза. Ритуал нужно проводить в одиночестве, так как лучше всего ткань делает предсказания на деньги и карьеру.

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