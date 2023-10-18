Корица в кофе и другие действенные ритуалы на деньги

В бытовую магию входят ежедневные ритуалы, которые можно выполнить без особых усилий.

Считается, что с помощью таких обрядов можно обеспечить себе финансовое благополучие.

Кофе с корицей

Для этого простого ритуала нужно всего две вещи: кофе и корица. Для этого нужно каждый четверг добавлять в свой утренний кофе одну ложку корицы. В то время, когда вы будете пить кофе, нельзя работать и заниматься бытовыми делами – сидите, пейте и мечтайте. Представляйте, какой будет ваша жизнь, если финансовая ситуация изменится в лучшую сторону.

Мытье пола с солью

Считается, что соль помогает избавиться от негатива. Иногда отсутствие денег связано с неблагоприятной энергетикой, поэтому денежная энергия не может наполнить дом. Чтобы избавиться от негатива, нужно раз в неделю мыть полы с солью. Такой ритуал нужно выполнять после того, как вы протерли пол моющим средством. Возьмите емкость для воды, добавьте туда пять чайных ложек соли, размешайте и протрите пол.

Зеленая свеча

Зеленую свечу можно сделать самостоятельно, а можно просто приобрести свечу зеленого цвета. Считается, что зеленый притягивает богатство. Со свечей можно выполнять различные ритуалы, но для них нужен определенный момент. Они гораздо сильнее и могут принести больше денег, но если вы каждую среду по вечерам будете зажигать зеленую свечу у себя дома, то ваше финансовое положение значительно улучшится. Помните, что свеча не должна гореть дольше часа, поэтому следите за временем. Расплавленный воск нужно снимать со свечи и закапывать.

Также на зеленой свече можно сжигать свои желания, которые вы не можете исполнить из-за нехватки денег. Напишите желание на бумажке и сожгите в момент, когда свеча будет гореть. Пепел нужно развеять по ветру.

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