Как узнать, что на тебя перекладывают болезни

Удивительно, но люди имеют свойство перекладывать свои болезни на окружающих, иногда даже неосознанно.

И речь вовсе не про стандартную процедуру заражения, когда вы пообщались с болеющим человеком и у вас после этого поднялась температура.

Довольно часто происходит психологическое заражение. Например, ваш собеседник во всех подробностях описывает свои симптомы и состояние от недавно перенесенной болезни. Слушая, мы невольно представляем это и примеряем на себя чужое заболевание. И в последствии описанное состояние может перейти на нас.

Это может касаться и обычных бытовых проблем. Если человек рассказывает вам о них слишком эмоционально, то порой беда может прийти и в вашу жизнь. Дело в том, что сильные эмоции пробивают психику другого человека и оставляют после себя большие отпечатки.

Как же от этого защититься? Если вам неприятно слушать о чужих проблемах, и вы не хотите их перенять, то стоит прямо сказать об этом собеседнику. Важно помнить, что негатив цепляется и глубоко проникает внутрь, поэтому лучше сменить тему разговора.

Кроме этого, не нужно самим осуждать и критиковать других, поскольку это разрушает жизнь не только окружающих, но и вашу. В своем подсознании важно оставлять как можно больше светлых отпечатков.

Читайте также: