ГороскопыЗнаки зодиакаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаМоя картина дняСтатьиЙогаИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный Меркурий
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
Все статьиЗодиакНародные приметыЙогаПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерологияЧихалкаПсихологияВангаВосточный гороскоп2023 годЛунный календарьРетроградный меркурийСонникПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошкола2022 год2021 год2020 год
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы

Как узнать, что на тебя перекладывают болезни

26 октября 2023ГаданияМарианна Басс

Удивительно, но люди имеют свойство перекладывать свои болезни на окружающих, иногда даже неосознанно.

Как узнать, что на тебя перекладывают болезни
Фото: Image by Freepik

И речь вовсе не про стандартную процедуру заражения, когда вы пообщались с болеющим человеком и у вас после этого поднялась температура.

Довольно часто происходит психологическое заражение. Например, ваш собеседник во всех подробностях описывает свои симптомы и состояние от недавно перенесенной болезни. Слушая, мы невольно представляем это и примеряем на себя чужое заболевание. И в последствии описанное состояние может перейти на нас.

Это может касаться и обычных бытовых проблем. Если человек рассказывает вам о них слишком эмоционально, то порой беда может прийти и в вашу жизнь. Дело в том, что сильные эмоции пробивают психику другого человека и оставляют после себя большие отпечатки.

Как же от этого защититься? Если вам неприятно слушать о чужих проблемах, и вы не хотите их перенять, то стоит прямо сказать об этом собеседнику. Важно помнить, что негатив цепляется и глубоко проникает внутрь, поэтому лучше сменить тему разговора.

Кроме этого, не нужно самим осуждать и критиковать других, поскольку это разрушает жизнь не только окружающих, но и вашу. В своем подсознании важно оставлять как можно больше светлых отпечатков.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиДеньги польются рекой: какие знаки зодиака разбогатеют в ноябреГороскоп на 28 октября 2023 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 28 октября 2023 года для каждого знака
Нравится 1
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гадания
Магнитные бури в ноябре: расписание неблагоприятных дней
Магнитные бури в ноябре: расписание неблагоприятных дней
Гадания
Моя подруга приманила деньги с помощью кристалла. Рассказываю, как
Нравится 1
Моя подруга приманила деньги с помощью кристалла. Рассказываю, как
[object Object][object Object]