5 телепатических признаков, что он думает о тебе

Если кто-то просто думает о нас, даже не предпринимая никаких действий, мы все равно можем об этом узнать!

Существует пять простых признаков, которые указывают на то, что ты прочно поселилась в чьей-то голове – и в сердце. Все пять телепатических признаков того, что он думает о тебе, – в этом материале.

#1 На тебя нападает икота

Если ты икаешь, это значит, что кто-то думает о тебе или обсуждает тебя. А возможно, даже жалуется на то, что ты долго не звонишь или не обращаешь внимания.

#2 Ты постоянно натыкаешься на белые перья

Если ты видишь повсюду белые перья, это очередной явный признак, что о тебе кто-то думает. Не стоит, конечно, придавать большое значение крошечному белому перышку, единожды встретившемуся на твоем пути, но если ты замечаешь повсюду раскиданные белые перья – сомнений быть не должно, он думает о тебе.

#3 Ты то и дело вдруг вспоминаешь о нем

Вроде бы без причины. Вот ты читаешь книгу или смотришь кино, общаешься с подругами, занята чем-то своим – и оп, в голову приходит внезапная мысль о нем. Что это значит? Так происходит, когда он думает о тебе и неосознанно посылает телепатический сигнал, который, конечно, долетает до тебя – и вот. То есть твои внезапные мысли о нем – это его долгие мысли о тебе.

#4 Ты видишь его во сне

Если он приходит к тебе в сновидениях, дело серьезное. Вторжение в сон – очень мощный способ напомнить или сообщить о себе, кроме того, он может пообщаться с тобой таким образом, тем более, если обычным земным способом не получается. Обращай внимание на то, что человек делает во сне или чего он хочет – как правило, это его истинные намерения и стремления по отношению к тебе.

#5 Ты чувствуешь его присутствие

Даже если его нет рядом, ты то и дело ощущаешь его прикосновение или словно он стоит у тебя за спиной. Или, например, его голос – человека нет рядом, но чувство, будто он здесь. Такое происходит, когда телепатически кто-то подобрался к нам очень близко и не хочет уходить и отпускать. Если особенно чувствительна к подобного рода телепатическим вторжениям, ты ощутишь даже его запах – вот так, на расстоянии.

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