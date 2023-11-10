Притягиваем финансовую энергию: как делать деньги силой мысли

Наши мысли имеют силу. Мы создаем себя в течение всей жизни и привлекаем то, что считаем важным для себя.

Именно поэтому на протяжении многих тысячелетий духовные эксперты всегда провозглашали одну мудрость — мыслите позитивно. Все, о чем вы думаете, рано или поздно становится материальным. Это также касается вашего денежного процветания.

Почувствуйте вашу значимость

Звучит, конечно, красиво и просто, но на практике придерживаться этого правила сложно. Многие люди бессознательно привлекают негативные мысли, в частности, о себе и своей ценности. Если вы хотите привлечь деньги в вашу жизнь, то, в первую очередь, нужно начать чувствовать себя достойным этих денег. Ваша значимость в этом процессе стоит во главе, и вы должны поверить в то, что действительно заслуживаете материального процветания.

Определите цели

Следующий шаг заключается в установке финансовых целей. Начните, конечно, с себя, подумайте о том, что вы всегда будете иметь все, что вам необходимо. Дальше отталкивайтесь от этой мысли и подумайте: вам нужен дом? Может быть нужно погасить все кредиты? Или вы хотите начать свой собственный бизнес? Запишите ваши главные цели. Это поможет вам сосредоточиться.

Установите связь

После установки ваших целей следует самая сложная задача, которая является ключом к правильному мышлению. Ваши мысли должны проникнуть в подсознание и стать реальными в этой области — в астральном мире. Вам необходимо найти связь с астральным уровнем, погрузить туда свои мысли о процветании, а потом активизировать эти мысли с чувствами и эмоциями. Такое чувство благополучия и подобающие ему эмоции повышают эффект «денежного» мышления.

Попробуйте это упражнение для создания чувства, что вы будете богатым. Спросите себя, как бы вы себя чувствовали, если выиграли сейчас большой куш в лотерее. Наверняка, вы светитесь от счастья и чувствуете себя комфортно от осознания того, что теперь финансово обеспечены на всю жизнь. Потом представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы вам предложили работу с отличной зарплатой и годовыми бонусами. Эти мысли доставляют вам удовольствие и настраивают на позитив.

Продолжайте представлять, что вы могли бы сделать с деньгами, но делайте это так, будто вы уже владелец этих денег. Необходимо поддерживать это чувство в течение всего дня. Доступ к бессознательному в каждом из нас лежит через спокойствие ума. Именно поэтому старайтесь быть расслабленным и двигаться по течению с позитивными мыслями о процветании.

Помните о том, что как только ваши желания становятся материальными в астральном мире, они приходят и в реальную жизнь. Процветание может проявляться по-разному. Будьте открыты для бесконечных богатств Вселенной. Следуйте за своей интуицией и будьте готовы встретить свои миллионы сокровищ!

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