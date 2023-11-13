Звездопад 18 ноября: как правильно загадывать желание

На 18 ноября придется пик метеорного потока Леониды.

В безоблачную погоду звездопад можно наблюдать без специального оборудования. Точно неизвестно, откуда пошла традиция загадывать желание на падающую звезду, но это суеверие подразумевает «благословение небес». Наши предки считали, что падающая звезда – хороший знак, предвещающий приятные изменения в жизни.

Потом появилась традиция загадывать желания на падающие звезды. Однако для того, чтобы они сбылись, нужно правильно настроиться на звездопад и сформулировать свое желание.

Настройтесь

Для звездопада важен правильный настрой. Для начала – выберите место, где будет хорошо видно звезды и вам будет комфортно наблюдать за небом. Устройтесь поудобнее, поблагодарите мир за то, что у вас есть возможность смотреть звездопад и ждите. Вы сами почувствуете, когда нужно загадывать желание и сами увидите ту самую звезду.

Загадывайте быстро

В момент падения звезды вы должны находиться лицом на Восток – считается, что именно в таком положении человек более тесно связан со вселенной.

Важно произнести желание на падающую звезду в тот момент, когда на небе будет заметный след от звезды. Важно формулировать желание точно и конкретно, а произносить его быстро. Не обязательно проговаривать его вслух.

Если вы не успели произнести желание, можно визуализировать падающую звезду – в точности запомните момент и след от звезды, а потом закройте глаза и воспроизведите его. В этот момент загадайте все, о чем думаете.

Отпустите мысли

После того как вы загадали желание, отпустите его. Не думайте о нем какое-то время, чтобы звезды сами позаботились о его исполнении. Однако не стоит быть уверенным в том, что все придет вам само – придется потрудиться. Будет значительно легче, ведь вам поможет небесная энергия, которая притянет удачу и успех.

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