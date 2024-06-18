Что такое денежный эгрегор и как с ним работать

Экстрасенсы верят, что все в нашем мире имеет свою энергию, а проблемы у людей случаются из-за того, что они эту энергию не чувствуют.

Энергетическая составляющая – это и есть эгрегор.

У денег тоже есть свой эгрегор, который может помочь человеку достичь желаемого финансового благополучия. Чтобы работать с денежным эгрегором, необходимо к нему подключиться – так вы научитесь улавливать энергию денег и впускать ее в нужное русло.

Медитация

Если вы не чувствуете денежную энергию, то можно попробовать поймать ее с помощью медитации. Этот способ помогает расслабиться и настроиться на нужную волну. Сначала попробуйте расслабляющие медитации, которые помогают очистить мысли и прийти в себя, уже после этого беритесь за денежные медитации.

Так вы сможете почувствовать денежную энергию, уловить ее. На протяжении нескольких медитаций вы можете тренироваться улавливать энергию. Уже потом вы ощутите, как денежная энергия преследует вас, и вы почувствуете, куда она вас приведет.

Уголок денег

В квартире можно создать денежный уголок, куда будет стекаться вся энергия. Лучше всего воссоздать его на юго-востоке вашей квартиры. Уголок должен быть в красных и золотых цветах. Можно повесить туда небольшой амулет – например, китайские монетки. Или посадить скульптуру животного в золотых цветах. Выберите то украшение, которое будет вам по душе. Каждый вечер садитесь в уголок и представляйте, как вас напитывает денежная энергия. Это поможет работать с денежным эгрегором и привлечь финансовое благополучие.

Денежный талисман

Денежный талисман лучше всего создавать своими руками. Так вы наполните амулет своей энергией и сможете быстро подключаться к денежному эгрегору. Талисман может быть любым – от лаврового листа до самостоятельно выплавленной монеты. Важно, чтобы при изготовлении вы думали только о хорошем и представляли себя, окруженного финансовым достатком.

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