Какие предметы должны быть на кухне для привлечения богатства

Еще со времен Древней Руси кухня была главным местом в доме.

По ней измеряли достаток семьи – чем больше было посуды и разнообразных блюд, тем богаче считалась семья. Поэтому именно через кухню можно привлечь в дом богатство и достаток.

Сейчас «призвать» денежную энергию можно с помощью предметов, расставленных по кухне. Считается, что они могут повлиять на энергетику дома и одарить деньгами жильцов квартиры.

Деревянная посуда

В вашем комплекте должно быть несколько деревянных предметов. Современные эзотерики считают, что через этот материал лучше всего проникает денежная энергия. Если в доме кухонный гарнитур сделан из дерева, то это может стать настоящим порталом для достатка. Кроме того, дерево считается символом роста и процветания, поэтому такая посуда может принести удачу и богатство.

Зеркало

Зеркала считаются мощным инструментом для привлечения богатства, согласно философии фэншуй. Они отражают свет и энергию, увеличивая благосостояние. Чтобы использовать зеркало для привлечения богатства на кухне, важно правильно его разместить. Лучше всего повесить зеркало так, чтобы оно отражало еду на столе или плиту. Это создаст эффект увеличения количества пищи, что символизирует увеличение доходов и богатства.

Живые растения

Растения символизируют рост и живую энергию, а это важно для ауры денег. Поэтому, если вы хотите привлечь в дом богатство, стоит задуматься о выборе растения для кухни. Для этих целей подойдет денежное дерево или другие цветы с круглыми листьями, символизирующие монеты. Лучше всего поставить их на подоконник или на полку, где они будут получать достаточно света. Но избегайте размещения растений прямо над плитой или духовкой, так как высокая температура может повредить их.

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