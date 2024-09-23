Вещи, которые нельзя хранить в доме

Наши предки верили, что материальный мир имеет и духовную составляющую, поэтому некоторые бытовые вещи наделялись магическими свойствами.

И если одни предметы выступали в качестве амулетов защиты, то другие, наоборот, могли привлечь нечистую силу. Согласно приметам, такие вещи нельзя хранить в доме, иначе произойдет несчастье.

Битая посуда

Считается, что посуда со сколами и трещинами теряет свою защитную энергию, так как ей не хватает целостности. Именно поэтому через битую посуду в дом могла пробраться нечисть. Считалось, что если человек ест из битой посуды, у него могут появиться проблемы с финансами – все благополучие заберет злой дух.

Пустой кошелек

Пустые кошельки в доме также могут быть причиной финансовых бед. Считается, что так в дом не сможет попасть денежная энергия. Поэтому если у вас в доме есть кошелек, но вы им не пользуетесь, положите в него хотя бы несколько монет и оставьте лежать на том же месте. Вы увидите, как финансовая сторона жизни начнет восстанавливаться.

Пустые бутылки

Пустые бутылки не принято оставлять ни на столе, ни в доме. Считается, что сосуд может притягивать к себе злых духов – они селятся в пустые бутылки и заполняют их негативной энергией. Если бутылка долго стоит в доме, то злой дух может распространить влияние на домочадцев.

Сломанные часы

Сломанные часы – символ застывшего времени и стагнации. Поэтому если в доме «встали» часы, то нужно починить их или приобрести новые. Иначе предмет повлияет на все сферы жизни и принесет неудачу во всех делах.

Старая обувь

Изношенная обувь – символ бедности и неудач. В древности считалось, что только последние бедняки ходят в старой и поношенной обуви. Поэтому если в вашем шкафу завалялись ненужные ботинки – не храните их, а выбросьте или отдайте нуждающимся.

Читайте также: