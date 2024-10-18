Что такое энергетическая привязка и как от нее избавиться

Энергетическая привязка – это канал, который возникает между человеком во время длительного взаимодействия.

Привязка основана на зависимости, поэтому может негативно влиять на человека. Например, ему могут передаваться эмоции, чувства и даже мысли.

Как появляется привязка и как распознать

Как правило, многие люди сами создают себе привязки на протяжении всей жизни, даже не подозревая об этом. А это может останавливать духовное развитие, поэтому энергетическая привязка может быть опасна в некоторых случаях.

Энергетическая привязка может создаваться естественным путем: через длительное общение и нахождение в одном месте. Или искусственно, например, с помощью приворота.

Симптомы наличия энергетической привязки:

постоянная жалось к человеку и желание спасти;

обида и размышления об этом;

желание отомстить;

чувство вины и желание загладить вину;

навязчивые мысли;

сны с человеком;

материальные проблемы, связывающие с человеком.

Также среди признаков энергетической привязки могут быть неприятности в работе или учебе, проблемы в личной жизни: не складываются отношения и новые знакомства. Нередко симптомом энергетической привязки становятся проблемы с ментальным здоровьем.

Как избавиться от энергетической привязки

Чтобы обрести психологическую независимость, необходимо укрепить свой моральный дух. Некоторые специалисты связывают это с выстраиванием личных границ.