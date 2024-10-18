Что такое энергетическая привязка и как от нее избавиться

Привязка основана на зависимости, поэтому может негативно влиять на человека. Например, ему могут передаваться эмоции, чувства и даже мысли.
Как появляется привязка и как распознать
Как правило, многие люди сами создают себе привязки на протяжении всей жизни, даже не подозревая об этом. А это может останавливать духовное развитие, поэтому энергетическая привязка может быть опасна в некоторых случаях.
Энергетическая привязка может создаваться естественным путем: через длительное общение и нахождение в одном месте. Или искусственно, например, с помощью приворота.
Симптомы наличия энергетической привязки:
- постоянная жалось к человеку и желание спасти;
- обида и размышления об этом;
- желание отомстить;
- чувство вины и желание загладить вину;
- навязчивые мысли;
- сны с человеком;
- материальные проблемы, связывающие с человеком.
Также среди признаков энергетической привязки могут быть неприятности в работе или учебе, проблемы в личной жизни: не складываются отношения и новые знакомства. Нередко симптомом энергетической привязки становятся проблемы с ментальным здоровьем.
Как избавиться от энергетической привязки
Чтобы обрести психологическую независимость, необходимо укрепить свой моральный дух. Некоторые специалисты связывают это с выстраиванием личных границ.
- Отключайте средства связи во время отдыха. Старайтесь фокусироваться на себе и своем состоянии.
- Попробуйте энергетические практики. Йога и медитация помогут сместить внимание с другого человека на себя и дадут понять глубинные процессы.
- Перенаправьте энергию в новое русло. Найдите занятие, которое будет вас сильно увлекать настолько, что вы будете забывать о других людях.
- Обратитесь к специалистам. Нередко от энергетической привязки спасают не только экстрасенсы, но и психологи, ведь это похоже на зависимые отношения.