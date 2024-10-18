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Что такое энергетическая привязка и как от нее избавиться

18 октября 2024ГаданияМарианна Басс

Энергетическая привязка – это канал, который возникает между человеком во время длительного взаимодействия.

Что такое энергетическая привязка и как от нее избавиться
Фото: Image by freepik

Привязка основана на зависимости, поэтому может негативно влиять на человека. Например, ему могут передаваться эмоции, чувства и даже мысли.

Как появляется привязка и как распознать

Как правило, многие люди сами создают себе привязки на протяжении всей жизни, даже не подозревая об этом. А это может останавливать духовное развитие, поэтому энергетическая привязка может быть опасна в некоторых случаях.

Энергетическая привязка может создаваться естественным путем: через длительное общение и нахождение в одном месте. Или искусственно, например, с помощью приворота.

Симптомы наличия энергетической привязки:

  • постоянная жалось к человеку и желание спасти;
  • обида и размышления об этом;
  • желание отомстить;
  • чувство вины и желание загладить вину;
  • навязчивые мысли;
  • сны с человеком;
  • материальные проблемы, связывающие с человеком.

Также среди признаков энергетической привязки могут быть неприятности в работе или учебе, проблемы в личной жизни: не складываются отношения и новые знакомства. Нередко симптомом энергетической привязки становятся проблемы с ментальным здоровьем.

Как избавиться от энергетической привязки

Чтобы обрести психологическую независимость, необходимо укрепить свой моральный дух. Некоторые специалисты связывают это с выстраиванием личных границ.

  1. Отключайте средства связи во время отдыха. Старайтесь фокусироваться на себе и своем состоянии.
  2. Попробуйте энергетические практики. Йога и медитация помогут сместить внимание с другого человека на себя и дадут понять глубинные процессы.
  3. Перенаправьте энергию в новое русло. Найдите занятие, которое будет вас сильно увлекать настолько, что вы будете забывать о других людях.
  4. Обратитесь к специалистам. Нередко от энергетической привязки спасают не только экстрасенсы, но и психологи, ведь это похоже на зависимые отношения.
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