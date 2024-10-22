Квадраты на ладонях: как правильно трактовать этот знак

Один из самых противоречивых знаков в хиромантии – квадрат, который встречается в разных местах ладони. Рассказываем, что он может значить.

На линии жизни и головы

Квадраты на линиях жизни и головы встречаются у мудрых людей, способных дать совет и выслушать. Окружающие могут часто обращаться к ним за помощью. Такие люди становятся хорошими учителями и наставниками, так как умеют объяснять сложные вещи простым языком.

Кроме того, квадрат, расположенный на линии жизни или головы, – это знак защиты. Людей с таким рисунком на ладонях охраняют высшие силы или души умерших родственников.

Квадрат на линии судьбы

Квадраты на этой линии могут нести негативную трактовку. Считается, что в таком случае знак связан с ограничениями в жизни. Это могут быть проблемы со здоровьем, финансами и даже тюремное заключение. Однако если вы рано заметили этот квадрат у себя, то ограничения и лишения можно предотвратить – тщательно следите за своим здоровьем, откладывайте на «черный день» и избегайте проблем с законом.

Такой знак встречается у людей, которые сильны духом и воспитывают в себе это качество с самого рождения. У таких людей может получиться все задуманное, если они приложат достаточно усилий для исполнения мечты.

Квадрат на линиях сердца и солнца

Знаки на этих линиях говорят об успехе, славе и удачи во всех ее проявлениях. Люди с квадратами на линии солнца могут попробовать себя в шоу-бизнесе и других сферах, связанных с популярностью и славой.

Квадрат на линии сердца при этом, может сигнализировать о проблемах в личной жизни. В таком случае человеку придется выбирать между успехом и любовью. Но не стоит загонять себя в рамки – жизненные приоритеты могут меняться со временем.

Квадрат на линии здоровья

Такой знак встречается крайне редко. Как правило, у людей, обладающих особым даром исцеления. Такому человеку стоит попробовать себя в медицине – именно там его ждет успех. Важно направить свой дар в нужное русло, иначе он может обернуться против обладателя этих знаков.

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