Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Квадраты на ладонях: как правильно трактовать этот знак

22 октября 2024ГаданияМарианна Басс

Один из самых противоречивых знаков в хиромантии – квадрат, который встречается в разных местах ладони. Рассказываем, что он может значить.

Квадраты на ладонях: как правильно трактовать этот знак
Фото: Image by Freepik

На линии жизни и головы

Квадраты на линиях жизни и головы встречаются у мудрых людей, способных дать совет и выслушать. Окружающие могут часто обращаться к ним за помощью. Такие люди становятся хорошими учителями и наставниками, так как умеют объяснять сложные вещи простым языком.

Кроме того, квадрат, расположенный на линии жизни или головы, – это знак защиты. Людей с таким рисунком на ладонях охраняют высшие силы или души умерших родственников.

Квадрат на линии судьбы

Квадраты на этой линии могут нести негативную трактовку. Считается, что в таком случае знак связан с ограничениями в жизни. Это могут быть проблемы со здоровьем, финансами и даже тюремное заключение. Однако если вы рано заметили этот квадрат у себя, то ограничения и лишения можно предотвратить – тщательно следите за своим здоровьем, откладывайте на «черный день» и избегайте проблем с законом.

Такой знак встречается у людей, которые сильны духом и воспитывают в себе это качество с самого рождения. У таких людей может получиться все задуманное, если они приложат достаточно усилий для исполнения мечты.

Квадрат на линиях сердца и солнца

Знаки на этих линиях говорят об успехе, славе и удачи во всех ее проявлениях. Люди с квадратами на линии солнца могут попробовать себя в шоу-бизнесе и других сферах, связанных с популярностью и славой.

Квадрат на линии сердца при этом, может сигнализировать о проблемах в личной жизни. В таком случае человеку придется выбирать между успехом и любовью. Но не стоит загонять себя в рамки – жизненные приоритеты могут меняться со временем.

Квадрат на линии здоровья

Такой знак встречается крайне редко. Как правило, у людей, обладающих особым даром исцеления. Такому человеку стоит попробовать себя в медицине – именно там его ждет успех. Важно направить свой дар в нужное русло, иначе он может обернуться против обладателя этих знаков.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиКвадраты на ладонях: как правильно трактовать этот знакГороскоп на 23 октября 2024 годаЛюбовный гороскоп на 23 октября 2024 года для каждого знака
Гадания
Почему нельзя оставлять грязную посуду на ночь
Почему нельзя оставлять грязную посуду на ночь
Гадания
Что такое энергетическая привязка и как от нее избавиться
Оценили 1
Что такое энергетическая привязка и как от нее избавиться
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]