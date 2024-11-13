Произнесите слова молитвы над свечей 14 ноября, чтобы набить карманы деньгами

Сегодня вы можете и разбогатеть, и вернуть зло тому, кто его причинил.

14 ноября в народном календаре – день Кузьмы и Демьяна, праздник покровителя кузнецов. И именно сегодня можно узнать у кошки, сбудется ли ваше желание. Для этого загадайте его в полночь и последите за усатым – если животное замурлыкало или замяукало, то все сбудется.

Обряд для возвращения зла

Чтобы этот обряд сработал, нужно приобрести церковную свечу, иконы Божией Матери, святого Пантелеймона, Иисуса Христа, яйцо, воду и блюдце. Расставьте иконы после захода солнца, а напротив поставьте стакан с водой, свечу и блюдце с яйцом.

Скажите слова: «Злыдень злой проклятье послал, зла пожелал. Яичко на блюдце кручу, магию в него я заключу. Зла врагу я не желаю, отомстить в ответ не собираюсь, справедливости добиваюсь. Коль Господь так пожелает - он обидчика и покарает. Аминь».

Говорите, пока свеча не догорит, после чего разбейте яйцо в стакан и вылейте все в проточную воду.

Обряд на деньги

Для него понадобится зеленая свеча с золотым напылением. И это – все.

Произнесите молитву: «Николай, угодник Божий. Ты и в поле, ты и в доме, в пути и дороге, на небесах и на земле: заступись и сохрани от всякого зла», а после этого зажгите свечу. Смотрите на огонь, повторяя заговор ровно девять раз. «Я желаю, чтобы целебная и гармоничная энергия этой свечи стала моей. Пусть магия денег потоком идет через мою жизнь. Я притягиваю деньги как магнит. Я открыт и восприимчив для богатства. Вокруг меня свет и любовь, они хранят меня во всех моих стараниях. Да будет все по слову моему!»

Шепоток на удачу

Этой ночью придется прогуляться, смотря на луну. При этом стоит произносить шепоток, только так, чтобы его никто не слышал.

«Как луне без солнца не светить, так и мне без фарта круглый год не быть, как луне всегда при земле летать, так и мне (имя рек) при удаче в деньгах весь год бывать».

Единственное правило – шепотков нужно произнести столько, сколько у вас желаний.