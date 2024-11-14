Обряды, которые работают: нашепчите себе 15 ноября защиту от бед и неудач

Сегодня мы можем защитить себя от невезения и приманить к себе деньги.

15 ноября в народе празднуется Акиндин и Пигасий, Житницы, Акиндинов день. В это время мы можем защититься да еще и набить карманы деньгами. Пользуемся возможностью.

Ритуал для привлечения удачи в дом

Сегодня нужно очистить дом от негативной энергии. Для этого потребуется четыре стихии: огонь – необходимо зажечь свечу и пройтись по дому по дому против часовой стрелки от входной двери, уделяя особое внимание углам; воздух – зажгите ароматные благовония и пройдитесь по дому; вода – окропите святой водой углы дома; земля – рассыпьте соль по углам.

Заговор на деньги

Купите ложку (лучше, конечно, серебряную) и съежьте ей кашу, приговаривая:

«Тебе, ложка, полной быть, а мне, рабу божьему (имя рек), сытым быть, тебе дна не задевать, а мне голоду не знать. Тебе не ломаться, а мне бедность-нищету к себе не звать, не манить, всю жизнь в достатке прожить. Аминь».

Эта ложка должна быть исключительна ваша, не давайте ей пользоваться другим.

Шепоток от неудач и бед

Произнесите шепоток: «Ангел мой, Хранитель, приди ко мне и никогда меня не покидай, куда бы я не пошел(а). Аминь».

После таких мощных слов все беды будут обходить стороной.