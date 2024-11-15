Обряды, которые работают: защитите себя и снимите порчу 16 ноября

Баня в этот день поможет восстановить энергию и защититься от сглаза.

16 ноября наши предки отмечали праздник Анны Холодной. Это своеобразный рубеж между осенью и зимой – она почти вступает в свои права.

Заговор на снятие порчи

Возьмите яйцо исключительно от черной курицы и держите его над головой. В это время стоит произносить эти слова:

«От темной птицы плод взяла, весь негатив сняла. Уйдут все недуги, слова-злюки, нечистые помыслы наговоренные, негативные деяния затаенные. Тьфу, тьфу, тьфу».

После чего нужно сплюнуть три раза через левое плечо, прокатить яйцо от головы до ног, а после разбить и вылить в проточную воду. Говорим при этом: «Плыви туда и забудь дорогу сюда». Скорлупу закапываем только под сухим деревом.

Заговор на восстановление энергии

В это время нужно распариваться в бане/сауне или просто ванной. Когда вам станет хорошо и горячо, говорим слова:

«Обращаюсь к тебе, Красна девица, Заря-Заряница, сама и царица и мати. Ясны звезды, светел месяц - возьмите у меня бессонницу, полуночницу, бездремотницу. Заря-Зареница, среди ночи приди ко мне хоть девицей красной, хоть царицей матерью. Отведи от меня (имя рек) все хвори, невзгоды да силу окаянную. Ныне и присно, и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди».

Заговор на исцеление

Обязательно говорим важные слова в дневное время, когда на улице светло. Перед иконой или церковной лампады.

«Ангелы-хранители, отнесите Господу Богу, Иисусу Христу все мои слова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Люди болеют, страдают, умирают. Встаньте, хворобы встряхнитесь, вон ступайте и в ад опуститесь. Скатитесь, свалитесь с рабы божьей (имя рек), чтобы душа да тело ее болеть перестали. Благослови, Господи, все мои слова да целительные дела. А то, что я пропустила иль упустила - Господь прикажет, и все слова за меня Ангелу скажет. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь».