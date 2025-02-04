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Как самостоятельно сделать талисман на деньги

4 февраля 2025ГаданияМарианна Басс

Талисманы на деньги испокон веков использовались для привлечения финансового благополучия.

Как самостоятельно сделать талисман на деньги
Фото: Image by azerbaijan_stockers on Freepik

Они работают как символы, которые направляют энергию на достижение материального успеха. Вера в силу талисмана усиливает его действие: чем больше вы сосредоточены на своей цели, тем лучше талисман помогает вам ее достичь.

Сделать денежный талисман можно самостоятельно. Главное — придерживаться нескольких правил: работать в хорошем настроении, сосредоточиться на своем намерении и выбирать подходящее время, например, период растущей луны, которая символизирует рост и увеличение.

Монетный талисман в мешочке

Этот талисман подойдет для привлечения стабильного дохода. Возьмите небольшую тканевую сумочку зеленого или золотого цвета – эти цвета символизируют богатство. Положите внутрь монету любого номинала, лучше всего старинную или с вашим годом рождения. Добавьте несколько зерен корицы и лист лавра, которые притягивают деньги. Завяжите мешочек и, держа его в руках, произнесите: «Монета к монете, деньги ко мне. Пусть удача сопутствует мне всегда».

Носите талисман с собой в сумке или храните дома рядом с местом, где вы храните деньги.

Купюра на удачу

Этот способ особенно прост, но эффективен для привлечения финансовой энергии. Выберите купюру, которая вам нравится, например, с красивым номером. На ночь положите ее под свечу зеленого цвета и зажгите свечу. Пока горит свеча, сосредоточьтесь на своих целях и произнесите: «Эта купюра — магнит для богатства. Пусть деньги умножаются и возвращаются ко мне».

Храните эту купюру в кошельке и никогда ее не тратьте. Она будет работать как магнит для новых финансовых возможностей.

Талисман из натурального камня

Некоторые камни обладают природной энергией, которая способствует притяжению денег. Выберите камень, связанный с богатством, например, цитрин, авантюрин или малахит. Очистите камень под проточной водой и оставьте на ночь в соляном растворе, чтобы избавиться от посторонней энергии. Утром подержите камень в руках и скажите: «Ты — мой талисман, притягиваешь удачу и процветание. Вместе мы добьемся успеха».

Носите камень в кармане или используйте его как украшение.

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