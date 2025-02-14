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Путь к успеху через обряды на деньги: как правильно привлечь финансовое благополучие

14 февраля 2025ГаданияМарианна Басс

Финансовое благополучие – это не только труд, целеустремленность и правильное планирование, но и энергетический настрой.

Путь к успеху через обряды на деньги: как правильно привлечь финансовое благополучие
Фото: Image by diana.grytsku on Freepik

Издревле люди верили, что можно привлечь деньги с помощью особых ритуалов. Главное – делать это осознанно, с верой в результат и правильным настроем. Ниже описаны три действенных обряда, которые помогут улучшить денежный поток в вашей жизни.

Лунный ритуал на привлечение денег

Этот обряд основан на связи с энергией растущей Луны, которая символизирует процветание и увеличение материальных благ.

Что понадобится:

- купюра любого номинала (лучше новая и чистая);

- зеленая свеча;

- капля эфирного масла пачули или корицы – символ богатства.

Как проводить:

Дождитесь фазы растущей Луны. Лучше всего проводить ритуал поздним вечером. Зажгите зеленую свечу и капните на нее масло пачули или корицы. Держа купюру в руках, представьте, как ваша жизнь наполняется достатком. Скажите три раза: «Как Луна растет, так и мой достаток увеличивается. Деньги идут ко мне легко и радостно. Да будет так!». Купюру положите в кошелек и не тратьте в течение месяца. Она станет вашим денежным магнитом.

Обряд с лавровым листом для удачи в финансах

Лавровый лист с древности считается символом успеха и защиты. Этот обряд поможет открыть финансовые пути и привлечь удачные обстоятельства.

Что понадобится:

- 3 лавровых листа;

- ручка и бумага;

- золотая или зеленая свеча.

Как проводить

Напишите на бумаге сумму, которую хотите привлечь, но в разумных пределах. Возьмите три лавровых листа и прошепчите на них: «Лавр победителей, принеси мне успех и достаток». Сожгите записку в пламени свечи, а пепел осторожно сдуйте в открытое окно. Лавровые листья положите в кошелек и носите там не менее месяца.

Денежный мешочек для постоянного достатка

Этот талисман помогает не только привлечь деньги, но и удержать их, создавая стабильный финансовый поток.

Что понадобится:

- маленький мешочек из натуральной ткани (желательно зеленого цвета);

- несколько монет разного номинала;

- щепотка корицы (символ денежной удачи);

- одна небольшая купюра.

Как делать:

Вечером в четверг (день Юпитера, покровителя финансов) сложите в мешочек монеты, купюру и корицу. Скажите три раза: «Пусть золото и серебро ко мне текут рекой, а деньги любят мой дом и не уходят прочь». Завяжите мешочек и храните его в укромном месте дома или носите с собой в сумке.

Важно помнить, что ритуалы – это только помощь, но не замена действиям. Настроившись на финансовый успех, не бойтесь проявлять инициативу, искать новые возможности и грамотно управлять деньгами. Тогда обряды станут мощным энергетическим усилителем вашего благополучия!

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