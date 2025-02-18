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Чистка ауры: методы и ритуалы для восстановления энергетического баланса

18 февраля 2025ГаданияМарианна Басс

Аура — это энергетическое поле человека, которое может загрязняться под влиянием стрессов, негативных эмоций и внешних воздействий.

Чистка ауры: методы и ритуалы для восстановления энергетического баланса
Фото:  Image by freepik

Чтобы восстановить баланс и привлечь в жизнь гармонию, используют специальные ритуалы очищения. Рассмотрим три эффективных метода, которые помогут освободиться от энергетического груза прошлого и очистить карму.

Очищение огнем

Этот метод помогает устранить негативные привязки, избавиться от сглаза и восстановить внутреннюю силу.

Что понадобится:

-восковая свеча;

-вода;

-спокойное уединенное место.

Как проводить

Зажгите свечу и настройтесь на очищение. Медленно поводите свечой вдоль тела, начиная с головы и спускаясь вниз. Особое внимание уделяйте области сердца и солнечного сплетения. Мысленно произносите: «Огонь, сожги весь негатив, очисти мою душу и тело». Когда почувствуете облегчение, затушите свечу и умойтесь водой.

Этот ритуал можно проводить раз в месяц или в моменты, когда ощущается энергетическая тяжесть.

Очищение водой

Соль с древних времен считается сильным средством для снятия негатива и восстановления энергетического баланса.

Что понадобится:

-морская или обычная соль;

-ванна с теплой водой;

-эфирные масла (лаванда, можжевельник).

Как проводить

Насыпьте горсть соли в воду, добавьте несколько капель масла. Погружаясь в воду, мысленно представляйте, как весь негатив смывается. Закройте глаза, расслабьтесь и скажите: «Вода очищает, соль защищает, я освобождаюсь от всего плохого». Побудьте в воде 10-15 минут, затем смойте соль чистой водой.

Лучшее время для этого ритуала — убывающая Луна или период сильной усталости.

Очищение звуком

Звук способен разрушать негативные вибрации и восстанавливать гармонию.

Что понадобится:

-поющая чаша или колокольчик;

-благовония (например, ладан или можжевельник).

Как проводить

Зажгите благовония, настройтесь на очищение. Начните плавно водить палочкой по краю чаши или звенеть колокольчиком. Закройте глаза и представьте, как вибрации звука разрушают негатив. Читайте любую защитную молитву или аффирмации, например: «Я открыт для света, чистоты и гармонии».

Этот ритуал можно делать раз в неделю или после общения с неприятными людьми.

Чистка ауры — важная практика для поддержания внутренней гармонии. Регулярно выполняя ритуалы, вы сможете избавиться от негатива, улучшить самочувствие и привлечь положительную энергию в свою жизнь.

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