Как по дате рождения узнать свою кармическую задачу

Согласно нумерологии, дата рождения содержит не только информацию о характере человека, но и указывает на его кармическую задачу — то, с чем душа пришла в этот мир, что должна проработать…

Один из простейших способов получить ключ к этому знанию — рассчитать свое число судьбы (его еще называют кармическим числом).

Как рассчитать кармическое число по дате рождения

Чтобы узнать свое число судьбы, необходимо сложить все цифры полной даты рождения до тех пор, пока не получится однозначное число от 1 до 9. Например:

Дата рождения: 14.07.1989

1 + 4 + 0 + 7 + 1 + 9 + 8 + 9 = 39

3 + 9 = 12

1 + 2 = 3

Кармическое число — 3

Теперь, зная свое число, можно понять, какая кармическая задача стоит перед вами в этой жизни.

Кармические задачи по числам

1 — Задача лидерства. В прошлых жизнях человек мог быть слишком зависим от других или не умел проявлять инициативу. Сейчас его путь — научиться быть самостоятельным, отстаивать свое мнение, вести за собой, не боясь ответственности.

2 — Задача партнерства и служения. Такая душа учится гармоничным отношениям, дипломатии, умению слышать других. Часто этим людям нужно преодолеть излишнюю мягкость или склонность жертвовать собой.

3 — Задача самовыражения. Важно научиться говорить, писать, творить, проявлять себя открыто. В прошлых воплощениях человек мог подавлять свои чувства или стесняться. Сейчас задача — не бояться быть услышанным и быть собой.

4 — Задача порядка и стабильности. Людям с этим числом судьбы нужно научиться терпению, трудолюбию и упорядоченности. Часто в прошлом они избегали обязательств или не доводили начатое до конца. Сейчас время строить прочный фундамент.

5 — Задача свободы и перемен. Такой человек должен научиться адаптироваться, быть гибким, отпускать прошлое. Иногда кармическая задача связана с преодолением страха перемен или зависимости от внешних обстоятельств.

6 — Задача заботы и любви. Эти души призваны создавать гармонию в семье, окружении, помогать другим. Важно научиться быть опорой, но при этом не растворяться в заботах и не контролировать других.

7 — Задача духовного поиска. Это путь познания, мудрости и внутреннего развития. Важно найти баланс между материальным и духовным, довериться интуиции и раскрыть внутреннюю глубину.

8 — Задача власти и ответственности. Это число указывает на уроки, связанные с деньгами, карьерой и управлением. Человек учится честно распоряжаться ресурсами и не злоупотреблять властью.

9 — Задача завершения и служения. Такие души пришли завершать кармические циклы, отдавать, прощать, помогать миру. Задача — отпустить эгоизм, научиться состраданию и видеть в себе часть чего-то большего.

Понимание своей кармической задачи — это шаг к осознанности и гармонии. Зная ее, человек может лучше понять свой путь, избегать ошибок и активнее раскрывать потенциал.