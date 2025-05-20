ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Тайные дни силы: когда желания исполняются быстрее

20 мая 2025ГаданияМарианна Басс

В эзотерике существуют особые периоды, когда энергетика Вселенной особенно сильна и благоприятствует исполнению желаний.

Тайные дни силы: когда желания исполняются быстрее
Фото: Image by lookstudio on Freepik

Эти дни называют днями силы — моменты, когда граница между мирами становится тоньше, а энергия мыслей и намерений усиливается многократно. В такие дни можно не только загадывать желания, но и проводить ритуалы, обряды, работать с аффирмациями или начинать новые дела, связанные с внутренними целями.

Дни силы — это не просто календарные даты, а энергетические окна, когда человек получает доступ к глубинным потокам, способным менять ход событий. Такие дни бывают связаны с астрономическими, церковными или природными циклами. Ниже перечислены основные виды этих дней и рекомендации, как использовать их максимально эффективно.

Новолуние и полнолуние

Новолуние — это момент, когда Луна не видна на небе, и считается символом начала нового. В это время особенно хорошо загадывать желания, связанные с личностным ростом, новыми проектами, внутренними переменами. Пишите список целей, читайте заговоры на исполнение желания, работайте с намерением.

Полнолуние, напротив, связано с кульминацией. Это время подходит для того, чтобы избавиться от старого, завершить дела и отпустить обиды. Однако если желание связано с раскрытием потенциала или привлечение благ — это тоже подходящий момент для работы. Важно, чтобы вы были эмоционально уравновешены.

Дни весеннего и осеннего равноденствия, солнцестояния

Эти четыре дня в году — сильнейшие точки смены энергии. Весеннее равноденствие — день обновления, начала, активации жизненной силы. Осеннее равноденствие — время подведения итогов и формирования долгосрочных намерений.

Летнее солнцестояние — максимум солнечной энергии, хорошо подходит для желаний, связанных с карьерой, известностью, реализацией в обществе. Зимнее солнцестояние — день внутренней тишины, когда особенно действенны желания, направленные на духовное развитие и исцеление.

Ваш день рождения

Личный день силы — это ваш день рождения. В этот день активизируется кармическая энергия, и ваши намерения могут закладывать программы на весь следующий год. Важно провести его осознанно: поблагодарить за прошедший год, сформулировать желания, написать письмо себе будущему. В этот день особенно мощно работает сила намерения, если соединить его с благодарностью.

Ангельские даты и зеркальные числа

Эзотерики считают, что дни, в которых часто встречаются зеркальные или повторяющиеся числа (например, 11.11, 22.02), обладают особой магией. В такие даты энергия легко подхватывает мысли и воплощает их в реальность. Желания, загаданные с чистым сердцем в такие дни, особенно быстро реализуются, особенно если они совпадают с внутренними задачами души.

Воскресенье и восход солнца

Согласно древним традициям, восход солнца и утро воскресенья — благословенное время для загадывания желаний. Эти моменты несут энергию начала, обновления и света. Подходят для кратких, но искренних аффирмаций, обращений к Высшим силам и благодарности.

Рамблер: последние новостиТайные дни силы: когда желания исполняются быстрееФинансовый гороскоп на 21 мая 2025 годаГороскоп на 21 мая 2025 года
Гадания
Ритуалы на очищение дома от зависти и негатива
Ритуалы на очищение дома от зависти и негатива
Гадания
Ясновидящая Кажетта назвала счастливые и несчастливые номера квартир
Ясновидящая Кажетта назвала счастливые и несчастливые номера квартир
Политика конфиденциальностиУсловия использования