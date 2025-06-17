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Талисманы на каждый день недели: привлекаем нужную энергию

17 июня 2025ГаданияМарианна Басс

Каждый день недели находится под покровительством определенной планеты, а значит — несет в себе уникальную энергетику, которую можно усилить с помощью правильно подобранного талисмана.

Талисманы на каждый день недели: привлекаем нужную энергию
Фото: freepik

Такие помощники не только гармонизируют вибрации дня, но и помогают привлекать успех, удачу, любовь или защиту. Главное — понимать, с какой энергией работает конкретный день, и активировать нужный амулет или предмет силы.

Понедельник — день Луны

Луна управляет эмоциями, интуицией и внутренним миром. Это день для размышлений, заботы о себе и близких. Лучший талисман — лунный камень, жемчуг или серебро. Они усиливают интуицию, помогают наладить внутренний диалог и защититься от эмоционального перегруза. Носите кулон или кольцо с этими камнями, особенно если планируете важные разговоры.

Вторник — день Марса

Марс дает энергию действия, решимости и борьбы. Это день, когда стоит проявить инициативу и не бояться отстаивать свои интересы. Талисманом может служить красный коралл, гранат или гематит — они дают силу, защищают от агрессии и придают уверенности. Хорошо носить их ближе к телу — на шее или в виде браслета.

Среда — день Меркурия

Меркурий отвечает за интеллект, коммуникации, торговлю и путешествия. В этот день важны ясность мысли и гибкость. Лучшие талисманы — агат, флюорит, бирюза. Они активируют умственную деятельность, помогают в переговорах и защищают от обмана. Подойдут серьги или брошь — главное, чтобы камень был на уровне головы или груди.

Четверг — день Юпитера

Юпитер — планета расширения, знаний, мудрости и изобилия. Это благоприятный день для планирования, обучения и денежных дел. Талисман — аметист, лазурит или цитрин. Эти камни способствуют принятию верных решений, привлекают богатство и помогают сохранять авторитет. Подойдут перстни или камни на рабочем столе.

Пятница — день Венеры

Венера — покровительница любви, красоты, творчества и удовольствий. День отлично подходит для романтики, искусства и отдыха. Талисманами могут стать розовый кварц, малахит, изумруд. Они усиливают привлекательность, гармонизируют отношения и пробуждают чувственность. Хорошо носить их в зоне сердца — кулоны или броши.

Суббота — день Сатурна

Сатурн несет дисциплину, структуру и уроки. Это день для завершения дел, укрепления границ и очищения от лишнего. Обереги этого дня — оникс, обсидиан, черный турмалин. Они защищают, стабилизируют психику и помогают выдержать давление. Идеально носить их на поясе или в кармане как защиту от негатива.

Воскресенье — день Солнца

Солнце символизирует жизненную силу, лидерство, успех и ясность. День подходит для активного отдыха, выражения себя, творческих начинаний. Талисман — янтарь, солнечный камень, золото. Они активируют личную силу, наполняют энергией и притягивают успех. Лучше всего носить на открытой части тела — кольца, браслеты, броши.

Использование талисманов по дням недели позволяет настроиться на природные ритмы и быть в гармонии с космической энергией. Главное — подходить к этому осознанно, очищать и заряжать свои амулеты, наполняя их личной силой и намерением.

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