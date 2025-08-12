ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Чистка пространства: как освободить дом от застоявшейся энергии

12 августа 2025ГаданияМарианна Басс

Наш дом — не просто стены и мебель, это живое пространство, которое впитывает эмоции, события и энергию людей, находящихся в нем.

Чистка пространства: как освободить дом от застоявшейся энергии
Фото: pvproductions

Со временем в помещении может скапливаться застойная или негативная энергетика: из-за ссор, болезней, затяжных проблем, а иногда просто из-за редкой уборки и отсутствия свежего воздуха. Такая энергия проявляется в усталости, частых мелких неприятностях, ухудшении настроения и даже в ощущении, что «что-то не так».

Чтобы вернуть дому легкость и уют, полезно проводить энергетическую чистку. Это не магия в мистическом смысле, а осознанная работа с пространством, которая помогает наладить гармонию и восстановить силы.

Проветривание и свет

Первый шаг: впустить свежий воздух. Откройте окна в каждой комнате, создайте сквозняк. Лучше всего проводить это в солнечный день, чтобы вместе с потоком воздуха и светом энергия начала «двигаться». Свет — это мощный очиститель, поэтому раздвиньте шторы, зажгите свечи, если день пасмурный.

Генеральная уборка с намерением

Физическая грязь и пыль напрямую связаны с застойной энергией. Разберите завалы, выбросьте или отдайте вещи, которыми не пользовались годами. При уборке мысленно представляйте, как вместе с мусором вы выносите старые проблемы. Можно приговаривать: «Очищаю свой дом от всего, что мешает счастью».

Очищение стихиями

  • Огонь: зажгите свечи в каждой комнате, особенно в углах, так как там часто скапливается «тяжелая» энергетика.
  • Вода: протрите полы и поверхности водой с морской солью или настоем полыни.
  • Воздух: используйте благовония, ароматические палочки, шалфей или ладан.
  • Земля: поставьте живые растения, они впитывают негатив и дают дому новую жизненную силу.

Звуковая чистка

Звук разгоняет застоявшиеся вибрации. Пройдитесь по дому с колокольчиком, поющей чашей или просто хлопайте в ладоши в каждом углу. Этот метод особенно хорош после ссоры или сильного стресса в семье.

Символическая защита

После чистки важно «закрепить» результат. Можно развесить амулеты: веник-оберег у входа, мешочки с травами (лаванда, зверобой, мята), повесить картину с природным пейзажем или символами изобилия.

Как понять, что чистка сработала

Вы почувствуете легкость, желание двигаться и творить. Воздух в доме станет свежим, а мысли ясными. Иногда после чистки приходят хорошие новости или открываются новые возможности. Это признак того, что энергия потекла свободно.

Главное правило

Проводите чистку не только тогда, когда что-то идет не так, но и в профилактических целях хотя бы раз в сезон. Дом, наполненный чистой энергией, становится настоящим источником силы для всех, кто в нем живет.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиЧистка пространства: как освободить дом от застоявшейся энергииГороскоп на 13 августа 2025 годаФинансовый гороскоп на 13 августа 2025 года
Гадания
Кого Ангел-хранитель одарит деньгами и удачей после 12 августа
Кого Ангел-хранитель одарит деньгами и удачей после 12 августа
Гадания
Знаки судьбы в повседневности: как отличить сигнал от случайности
Знаки судьбы в повседневности: как отличить сигнал от случайности
Политика конфиденциальностиУсловия использования