Магия денег: ритуалы, которые помогут притянуть изобилие в жизнь

19 сентября 2025ГаданияМарианна Басс

Деньги — это не просто средство обмена, а особая энергия, которая приходит туда, где ее уважают и правильно направляют.

Магия денег: ритуалы, которые помогут притянуть изобилие в жизнь
Фото:  Image by freepik

Многие традиции и эзотерические практики учат относиться к деньгам как к живой силе: их нельзя обижать, тратить бездумно или жаловаться на их отсутствие. Магия денег основана на том, чтобы настроить свое внутреннее и внешнее пространство на изобилие.

Существует несколько простых, но мощных ритуалов, которые помогают притянуть финансовый поток и стабилизировать материальное благополучие.

Ритуал с денежным кошельком

Кошелек — главный «дом» для денег. Никогда не храните в нем чеки, рваные или ненужные бумажки: они блокируют энергию. Чтобы активировать поток, положите в кошелек купюру зеленого цвета (в любой валюте), которую никогда не тратите. Ее сила будет притягивать новые деньги. Полезно выбрать кошелек красного, золотого или зеленого оттенка — цветов изобилия.

Денежная свеча

В полнолуние зажгите зеленую свечу и представьте, как огонь притягивает к вам денежный поток. Во время горения повторяйте: «Деньги текут в мою жизнь свободно и легко, изобилие наполняет мой дом». Считается, что сила Луны в этот момент усиливает намерение, а свеча открывает путь денежной энергии.

Монета под порогом

Чтобы деньги не уходили из дома, под коврик у входной двери кладут монету. Она служит «магнитом» для богатства и оберегом от потерь. Главное — не использовать старую или сильно изношенную монету, а взять блестящую, лучше всего найденную или полученную в подарок.

Денежное дерево

Фэн-шуй учит, что растения могут становиться проводниками финансовой энергии. Купите толстянку (ее еще называют «денежным деревом»), посадите в горшок и закопайте под корни несколько монет. Поливая растение, повторяйте: «Ты растешь — мои доходы растут». Так вы будете подпитывать и символический, и реальный денежный поток.

Визуализация и слова силы

Одним из главных ритуалов можно назвать силу слов и мыслей. Каждый день благодарите за то, что у вас есть, и проговаривайте: «Мой доход растет, деньги приходят легко и своевременно». Эти утверждения закрепляют позитивную программу и постепенно начинают менять реальность.

