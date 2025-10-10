ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Приметы о деньгах: что нельзя делать с кошельком, чтобы не потерять достаток

10 октября 2025ГаданияМарианна Басс

Кошелек — это не просто аксессуар для хранения денег. С древности его считали символом финансового потока и своеобразным «домом» для денежных энергий.

Приметы о деньгах: что нельзя делать с кошельком, чтобы не потерять достаток
Фото: wirestock

Отношение к кошельку напрямую влияло на то, как деньги будут приходить в жизнь человека и задерживаться ли они в его руках. Неслучайно существует множество примет и запретов, связанных с этим предметом. Нарушая их, можно перекрыть денежный поток и навлечь на себя финансовые трудности.

Держать пустой кошелек

Самая известная примета гласит: пустой кошелек привлекает бедность. Если внутри нет ни монетки, ни купюры, это словно послание Вселенной о том, что у вас нет ресурсов и вы готовы жить в нищете. Считалось, что пустой кошелек притягивает именно пустоту: доходы начинают исчезать, а деньги утекают быстрее.

Чтобы избежать этого, даже в трудные времена оставляли внутри хотя бы одну монету или купюру — как символ, что «путь деньгам в этот дом открыт». В эзотерике такую монету называют «золотым якорем» или «денежным маяком».

Хранить в кошельке мусор и лишние вещи

Чеки, визитки, билеты, бумажки, использованные конверты — все это энергетический мусор, который блокирует поток денег. В народе говорили: «Где сор, там и бедность». Когда кошелек захламлен ненужными вещами, энергия финансов не может свободно циркулировать, и это приводит к постоянным расходам и задержкам в доходах.

Поэтому кошелек нужно регулярно очищать. Хранить в нем стоит только деньги и редкие символические обереги (например, купюру-талисман или монетку на счастье).

Класть деньги беспорядочно

Старые приметы говорят: «Как положишь деньги — так они к тебе и вернутся». Мятые, порванные или разбросанные купюры означают неуважение к денежной энергии. В таком случае финансы будут приходить так же нерегулярно, сумбурно, с потерями.

Чтобы не нарушать денежный поток, купюры в кошельке всегда должны лежать аккуратно, развернутыми в одну сторону и по достоинству. Это создает правильный энергетический порядок, который привлекает новые доходы.

Передавать кошелек чужим людям

По приметам, кошелек хранит энергетику своего владельца. Отдавая его в чужие руки, человек рискует передать вместе с ним свою финансовую удачу. Даже если речь идет о близких родственниках, такая передача может «размыть» денежный поток.

Особенно опасно дарить свой старый кошелек. Вместе с ним, по поверьям, человек отдает и часть своей судьбы, включая кармические долги. Поэтому лучший вариант – покупать новые кошельки для других людей специально, не пользуясь ими самим.

Хранить в кошельке чужие деньги

Примета предупреждает: если держать в кошельке чужие купюры или монеты, это приведет к утечке собственных финансов. Чужая энергия начинает вытеснять вашу, и деньги перестают задерживаться. В итоге у человека появляются неожиданные расходы, долги или трудности в получении дохода.

Именно поэтому раньше было принято сразу возвращать долг, а не хранить чужие средства в кошельке. Если же ситуация вынуждает временно носить чужие деньги, нужно отделить их от своих — например, в отдельный конверт.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиФинансовый гороскоп на 11 октября 2025 годаПриметы о деньгах: что нельзя делать с кошельком, чтобы не потерять достатокГороскоп на 11 октября 2025 года
Гадания
Народные приметы на 10 октября 2025 года: что нельзя делать в этот день
Народные приметы на 10 октября 2025 года: что нельзя делать в этот день
Гадания
Магия утра: энергетические ритуалы для удачного дня
Магия утра: энергетические ритуалы для удачного дня
Политика конфиденциальностиУсловия использования