Приметы о деньгах: что нельзя делать с кошельком, чтобы не потерять достаток

Кошелек — это не просто аксессуар для хранения денег. С древности его считали символом финансового потока и своеобразным «домом» для денежных энергий.

Отношение к кошельку напрямую влияло на то, как деньги будут приходить в жизнь человека и задерживаться ли они в его руках. Неслучайно существует множество примет и запретов, связанных с этим предметом. Нарушая их, можно перекрыть денежный поток и навлечь на себя финансовые трудности.

Держать пустой кошелек

Самая известная примета гласит: пустой кошелек привлекает бедность. Если внутри нет ни монетки, ни купюры, это словно послание Вселенной о том, что у вас нет ресурсов и вы готовы жить в нищете. Считалось, что пустой кошелек притягивает именно пустоту: доходы начинают исчезать, а деньги утекают быстрее.

Чтобы избежать этого, даже в трудные времена оставляли внутри хотя бы одну монету или купюру — как символ, что «путь деньгам в этот дом открыт». В эзотерике такую монету называют «золотым якорем» или «денежным маяком».

Хранить в кошельке мусор и лишние вещи

Чеки, визитки, билеты, бумажки, использованные конверты — все это энергетический мусор, который блокирует поток денег. В народе говорили: «Где сор, там и бедность». Когда кошелек захламлен ненужными вещами, энергия финансов не может свободно циркулировать, и это приводит к постоянным расходам и задержкам в доходах.

Поэтому кошелек нужно регулярно очищать. Хранить в нем стоит только деньги и редкие символические обереги (например, купюру-талисман или монетку на счастье).

Класть деньги беспорядочно

Старые приметы говорят: «Как положишь деньги — так они к тебе и вернутся». Мятые, порванные или разбросанные купюры означают неуважение к денежной энергии. В таком случае финансы будут приходить так же нерегулярно, сумбурно, с потерями.

Чтобы не нарушать денежный поток, купюры в кошельке всегда должны лежать аккуратно, развернутыми в одну сторону и по достоинству. Это создает правильный энергетический порядок, который привлекает новые доходы.

Передавать кошелек чужим людям

По приметам, кошелек хранит энергетику своего владельца. Отдавая его в чужие руки, человек рискует передать вместе с ним свою финансовую удачу. Даже если речь идет о близких родственниках, такая передача может «размыть» денежный поток.

Особенно опасно дарить свой старый кошелек. Вместе с ним, по поверьям, человек отдает и часть своей судьбы, включая кармические долги. Поэтому лучший вариант – покупать новые кошельки для других людей специально, не пользуясь ими самим.

Хранить в кошельке чужие деньги

Примета предупреждает: если держать в кошельке чужие купюры или монеты, это приведет к утечке собственных финансов. Чужая энергия начинает вытеснять вашу, и деньги перестают задерживаться. В итоге у человека появляются неожиданные расходы, долги или трудности в получении дохода.

Именно поэтому раньше было принято сразу возвращать долг, а не хранить чужие средства в кошельке. Если же ситуация вынуждает временно носить чужие деньги, нужно отделить их от своих — например, в отдельный конверт.

