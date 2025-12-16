ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Вещи с историей: почему нельзя приносить в дом находки с улицы

16 декабря 2025ГаданияМарианна Басс

С точки зрения эзотерики дом — это замкнутое энергетическое пространство, настроенное на вибрации его хозяев.

Вещи с историей: почему нельзя приносить в дом находки с улицы
Фото: freepik

Любой предмет, попадающий внутрь, вступает во взаимодействие с этим полем. Найденные на улице вещи особенно опасны: они уже были частью чужой судьбы, впитали эмоции, страхи, болезни или даже магические воздействия. Ниже — предметы, которые, согласно приметам, астрологии и энергетическим практикам, категорически не рекомендуется приносить домой.

Деньги и монеты

Найденные деньги считаются одним из самых коварных предметов. В народной магии на монеты и купюры часто «сбрасывают» бедность, болезни и неудачи. С точки зрения нумерологии, деньги несут код владельца, и этот код может вступить в конфликт с вашей финансовой программой. Особенно опасны деньги, лежащие на перекрестках или возле подъездов — такие места используются для отработки негативных сценариев.

Украшения и бижутерия

Кольца, серьги, цепочки — предметы, напрямую соприкасающиеся с телом и аурой человека. Украшения впитывают личную энергетику, эмоциональные состояния и кармические узлы владельца. Металл усиливает влияние планет, и чужое украшение может нарушить ваш личный баланс. Найденное кольцо часто символизирует разорванные союзы, потери и повторение чужих ошибок в личной жизни.

Часы

Часы — один из самых мистических предметов. Они связаны со временем, судьбой и жизненным циклом. В эзотерике считается, что часы «запоминают» ключевые события владельца, включая болезни и моменты утраты. Найденные или выброшенные часы могут притянуть застой, ощущение, что жизнь «не движется», а также повторяющиеся негативные сценарии.

Зеркала и их осколки

Зеркало — портал, работающий с отражением и двойниками. Даже небольшие карманные зеркальца, найденные на улице, могут быть использованы в ритуалах. Осколки зеркал особенно опасны: они символизируют разрушенную защиту и фрагментацию энергии. Принесенное в дом чужое зеркало способно нарушить сон, вызвать тревожность и ощущение присутствия посторонней энергии.

Игрушки и детские вещи

Найденные куклы, мягкие игрушки, детская обувь — предметы, которые легко притягивают энергетические привязки. В эзотерике детские вещи считаются носителями сильных эмоциональных зарядов: страха, одиночества, боли. Часто именно такие предметы используются для магических подкладов. Особенно опасно приносить их в дом, где есть дети.

Религиозные и ритуальные предметы

Крестики, иконы, амулеты, четки, найденные на улице, — одна из самых серьезных энергетических ловушек. Эти предметы работают как усилители, и если они были потеряны в момент кризиса или использовались в обрядах, их энергия может быть крайне нестабильной. Без очищения и понимания происхождения такие находки опасно даже брать в руки.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиВосточный гороскоп: что ждет знак Тигра на работе в 2026 годуГороскоп для мужчин-Козерогов на 2026 год от звездного астролога Марианны БассГороскоп для женщин-Козерогов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гадания
Энергетические дыры: как понять, что ваш дом забирает силы
Энергетические дыры: как понять, что ваш дом забирает силы
Гадания
Мистические знаки, которые появляются перед переменами
Мистические знаки, которые появляются перед переменами
Политика конфиденциальностиУсловия использования