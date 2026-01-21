ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Денежные ловушки: когда нельзя брать кредиты и делать крупные покупки

21 января 2026ГаданияМарианна Басс

В эзотерике и астрологии деньги рассматриваются как живая энергия, подчиняющаяся ритмам времени, циклам планет и внутреннему состоянию человека.

Денежные ловушки: когда нельзя брать кредиты и делать крупные покупки
Фото: blog.safetyculture.com

Кредит или крупная покупка — это не просто финансовое решение, а энергетическое обязательство, которое «привязывается» к будущему. Именно поэтому существует ряд периодов и ситуаций, когда такие решения превращаются в денежные ловушки: деньги уходят легко, а отдавать их приходится с усилием, потерями и чувством постоянного давления.

Ниже — ключевые ситуации, в которых категорически не рекомендуется брать кредиты или совершать крупные покупки согласно приметам, астрологическим наблюдениям и эзотерическим законам.

Период ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий традиционно считается одним из самых неблагоприятных периодов для финансовых обязательств. Эта планета отвечает за договоры, расчеты, документы и логические решения. Когда Меркурий движется «назад», возрастает риск ошибок, недосказанностей и неверных оценок. Согласно астрологическим правилам, кредиты, оформленные в этот период, часто сопровождаются:

  • скрытыми условиями;
  • изменением процентных ставок;
  • неожиданными дополнительными расходами;
  • проблемами с документами.

Примета гласит: «Взял в долг на ретроградном Меркурии — будешь возвращать дольше, чем рассчитывал». То же касается крупных покупок техники, недвижимости, автомобилей: нередко они быстро требуют ремонта или теряют ценность.

Покупки и кредиты в состоянии эмоционального кризиса

С эзотерической точки зрения деньги не терпят решений, принятых из страха, обиды, одиночества или желания компенсировать внутреннюю пустоту. Если человек берет кредит или совершает дорогую покупку в момент эмоционального спада, он закрепляет связь денег с негативным состоянием.

Приметы говорят: покупки «на нервах» приносят разочарование, а кредиты, взятые из отчаяния, тянут за собой новые долги. Энергетически это выглядит как подписание соглашения не с возможностями, а с дефицитом.

Новолуние и дни энергетической пустоты

Новолуние в астрологии считается точкой обнуления. Энергия в этот период нестабильна, а будущее еще не обрело четкие очертания. Приметы предостерегают: нельзя начинать долговые обязательства на пустой энергетике. Кредиты, оформленные в новолуние или в дни так называемой «лунной пустоты», часто сопровождаются:

  • ощущением, что деньги «не задерживаются»;
  • постоянной нехваткой средств;
  • необходимостью перекредитования.

Крупные покупки в такие дни нередко оказываются преждевременными: человек позже осознает, что они были не нужны или выбраны неправильно.

Конец личного финансового цикла

В нумерологии каждый человек проходит личные финансовые циклы, связанные с годом рождения и текущим возрастом. Особенно опасным считается период завершения цикла, когда энергия направлена на подведение итогов, а не на расширение.

Примета гласит: если взять кредит на «закрывающем» этапе, деньги будут уходить на погашение старых проблем, а не на развитие. В такие периоды крупные покупки быстро теряют актуальность, а доходы могут временно снижаться.

Эзотерически считается, что сначала нужно закрыть старые кармические долги — только потом брать новые обязательства.

Когда нет внутреннего согласия и ясности

Одна из самых точных примет звучит просто: если есть сомнения — не бери. Интуиция в вопросах денег играет ключевую роль, особенно у людей с развитой чувствительностью. Если решение о кредите или покупке сопровождается тревогой, бессонницей, внутренним сопротивлением — это сигнал. Считается, что такие сделки «не держатся» энергетически: планы меняются, обстоятельства усложняются, а путь к финансовой стабильности становится длиннее. Деньги, взятые без внутреннего согласия, требуют большей платы — не только финансовой, но и эмоциональной.

