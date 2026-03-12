ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Обряды прощания с усопшим: зачем завешивают зеркала и останавливают часы

12 марта 2026ГаданияМарианна Басс

Прощание с усопшим во многих культурах сопровождается не только религиозными церемониями, но и особыми бытовыми обрядами.

Обряды прощания с усопшим: зачем завешивают зеркала и останавливают часы
Фото: sueveria.com

Многие из них передаются из поколения в поколение и часто выполняются автоматически и без понимания их глубокого смысла. Однако в народной традиции и эзотерическом мировоззрении каждый такой жест имеет символическое значение.

Смерть в традиционной культуре воспринималась не как окончательный конец, а как переход души из одного состояния в другое. Именно поэтому период между моментом ухода человека и его погребением считался особым временем: своеобразной границей между мирами. Чтобы этот переход прошел спокойно и без лишнего напряжения для живых и для души умершего, существовали определенные правила и обряды.

Почему закрывают зеркала

Зеркало во многих культурах считалось предметом, обладающим особой силой. Оно символизировало границу между реальностью и отражением, между видимым миром и миром тонких энергий. Поэтому в народных поверьях зеркала часто воспринимались как своеобразные «порталы», способные удерживать или отражать энергетические следы.

Когда в доме умирает человек, пространство наполняется сильными эмоциями: горем, воспоминаниями, тревогой. В традиции считалось, что зеркало может «зафиксировать» эту энергетику или даже задержать душу умершего, которая еще находится рядом с близкими.

Поэтому зеркала закрывали тканью или занавешивали. С эзотерической точки зрения это символически «закрывает проход», чтобы душа могла спокойно покинуть пространство дома и продолжить свой путь.

Есть и психологический аспект этой традиции. В момент утраты людям тяжело видеть свое отражение или случайно заметить в зеркале предметы, связанные с похоронной атмосферой. Закрытые зеркала создают более спокойную обстановку и помогают сосредоточиться на прощании.

Зачем останавливают часы

Еще одна распространенная традиция заключается в остановке часов в момент смерти человека или вскоре после этого. Этот обычай также имеет глубокий символический смысл.

Часы всегда воспринимались как символ времени и жизненного пути. Когда человек уходит из жизни, его личное время словно завершает свой круг. Остановка часов становится знаком того, что земной отсчет для усопшего закончился.

В народных представлениях считалось, что продолжающийся ход часов может «удерживать» энергетическую связь между миром живых и душой умершего. Поэтому механизм останавливают, чтобы символически завершить жизненный цикл.

Кроме того, остановленные часы напоминают близким о том моменте, когда произошел переход. Для многих семей это становится тихим знаком памяти, напоминанием о границе между прошлым и настоящим.

Другие традиции прощания

Обряд закрытия зеркал и остановки часов — это лишь часть более широкого комплекса традиций. В разных культурах существовали и другие правила поведения в доме покойного.

Например, нередко открывали окна или форточки. Считалось, что через открытое пространство душе легче покинуть дом. В некоторых регионах на время прощания гасили яркий свет или зажигали свечи, символизирующие путь души.

Также существовала традиция говорить об умершем спокойно и с уважением. В народной культуре считалось, что душа еще некоторое время находится рядом с близкими и может «слышать» слова, сказанные в доме.

