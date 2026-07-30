ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Как планеты спасли Настю Ивлееву и подарили ей новую жизнь

30 июля 2026ГаданияМарианна Басс

Последствия печально известной «голой вечеринки» 2023 года продолжают преследовать блогера и телеведущую Настю Ивлееву.

Как планеты спасли Настю Ивлееву и подарили ей новую жизнь
Фото: соцсети

Последствия печально известной «голой вечеринки» 2023 года продолжают преследовать блогера и телеведущую Настю Ивлееву. Ни публичные извинения, ни откровенные интервью не смогли спасти карьеру знаменитости, вмиг угодившей в опалу — звезда потеряла рекламные контракты и место на экране. За два с половиной года вынужденного творческого простоя Анастасия успела выйти замуж и отбросила имидж дерзкой светской львицы. Она стала заядлой путешественницей и лишь иногда балует подписчиков фотосессиями — уже не такими провокационными, как прежде.

Хотели бы узнать крошечные секреты будущего? Подготовиться к сюрпризам судьбы? Тогда загляните в наш новый раздел «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Настя признаёт, что было тяжело «лишиться всего» в один миг, но смирение помогло ей обрести новую счастливую жизнь. Слова знаменитости похожи на долгожданное прозрение — наградой за раскаяние стало обретение фундаментальных ценностей, внутреннего спокойствия и баланса, чего на самом деле желают многие люди. Рамблер изучил кризис перерождения Насти Ивлеевой с точки зрения астрологии, чтобы понять, как и зачем звезды и планеты погрузили ее в эту ситуацию.

20 декабря 2023 года, в ночь «голой вечеринки» в клубе «Мутабор», на небосводе сложилось «взрывоопасное» для знаменитостей положение планет. Сатурн и Нептун в Рыбах связывают с потерей прежнего образа и разочарованием в прошлой жизни. Плутон в Козероге несет потерю статуса и власти, а Уран в Тельце предвещает переосмысление картины мира и перестройку личных ценностей.

Астролог Евгения Головина глубоко разобрала космограмму Ивлеевой и обнаружила в ней черты характера, которые Анастасия проявила в первые дни после скандала. Луна Ивлеевой находится в знаке Стрельца и в оппозиции к Марсу, Черная Луна с высокой вероятностью тоже пребывает в Стрельце, а это говорит об искаженном понимании справедливости. Анастасия не чувствовала себя виноватой, и это убеждение «сквозило» в ее первых «извинительных» видео. Слезы, которые опальная звезда проливала на камеру позже, были вызваны не раскаянием, а обидой на незаслуженное, по ее мнению, наказание и невозможностью дать сдачи.

«Голая вечеринка» стала своеобразным чистилищем для отечественного шоу-бизнеса. По мнению астролога Светланы Драган, мероприятию было суждено свыше состояться для вскрытия нарыва и смены элит. Кто того заслуживал, тот вышел из скандала и остался при своей известности, но Настю Ивлееву ждал новый жизненный этап, что, возможно, стало для нее своеобразным спасением.

Совокупное влияние планет в ночь вечеринки принесло Насте Ивлеевой лишь положительные перемены, отведя ее от обрыва, у которого балансируют все люди с большими деньгами и известностью. Теперь блогер снимает тревел-шоу о народах Африки и не спешит шокировать общественность эпатажными выходками.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиКак планеты спасли Настю Ивлееву и подарили ей новую жизньГороскоп на 31 июля 2026 годаФинансовый гороскоп на 31 июля 2026 года
Гадания
Экстрасенс Влад Череватый признался, что сделал приворот на Седокову
Экстрасенс Влад Череватый признался, что сделал приворот на Седокову
Гадания
Какие привычки делают человека магнитом для бедности
Какие привычки делают человека магнитом для бедности
Политика конфиденциальностиУсловия использования