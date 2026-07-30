Как планеты спасли Настю Ивлееву и подарили ей новую жизнь

Последствия печально известной «голой вечеринки» 2023 года продолжают преследовать блогера и телеведущую Настю Ивлееву. Ни публичные извинения, ни откровенные интервью не смогли спасти карьеру знаменитости, вмиг угодившей в опалу — звезда потеряла рекламные контракты и место на экране. За два с половиной года вынужденного творческого простоя Анастасия успела выйти замуж и отбросила имидж дерзкой светской львицы. Она стала заядлой путешественницей и лишь иногда балует подписчиков фотосессиями — уже не такими провокационными, как прежде.

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Настя признаёт, что было тяжело «лишиться всего» в один миг, но смирение помогло ей обрести новую счастливую жизнь. Слова знаменитости похожи на долгожданное прозрение — наградой за раскаяние стало обретение фундаментальных ценностей, внутреннего спокойствия и баланса, чего на самом деле желают многие люди. Рамблер изучил кризис перерождения Насти Ивлеевой с точки зрения астрологии, чтобы понять, как и зачем звезды и планеты погрузили ее в эту ситуацию.

20 декабря 2023 года, в ночь «голой вечеринки» в клубе «Мутабор», на небосводе сложилось «взрывоопасное» для знаменитостей положение планет. Сатурн и Нептун в Рыбах связывают с потерей прежнего образа и разочарованием в прошлой жизни. Плутон в Козероге несет потерю статуса и власти, а Уран в Тельце предвещает переосмысление картины мира и перестройку личных ценностей.

Астролог Евгения Головина глубоко разобрала космограмму Ивлеевой и обнаружила в ней черты характера, которые Анастасия проявила в первые дни после скандала. Луна Ивлеевой находится в знаке Стрельца и в оппозиции к Марсу, Черная Луна с высокой вероятностью тоже пребывает в Стрельце, а это говорит об искаженном понимании справедливости. Анастасия не чувствовала себя виноватой, и это убеждение «сквозило» в ее первых «извинительных» видео. Слезы, которые опальная звезда проливала на камеру позже, были вызваны не раскаянием, а обидой на незаслуженное, по ее мнению, наказание и невозможностью дать сдачи.

«Голая вечеринка» стала своеобразным чистилищем для отечественного шоу-бизнеса. По мнению астролога Светланы Драган, мероприятию было суждено свыше состояться для вскрытия нарыва и смены элит. Кто того заслуживал, тот вышел из скандала и остался при своей известности, но Настю Ивлееву ждал новый жизненный этап, что, возможно, стало для нее своеобразным спасением.

Совокупное влияние планет в ночь вечеринки принесло Насте Ивлеевой лишь положительные перемены, отведя ее от обрыва, у которого балансируют все люди с большими деньгами и известностью. Теперь блогер снимает тревел-шоу о народах Африки и не спешит шокировать общественность эпатажными выходками.

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