Что нельзя делать с кошельком, чтобы не отпугнуть деньги

С ним связано множество примет, согласно которым состояние кошелька способно отражаться на финансовом благополучии его владельца. Одни действия должны привлекать достаток, другие, наоборот, заставляют деньги буквально «убегать» из рук.

Хотели бы узнать крошечные секреты будущего? Подготовиться к сюрпризам судьбы? Тогда загляните в наш новый раздел «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Особое значение придавали порядку: деньги должны находиться в предназначенном для них месте, лежать аккуратно и никогда не соседствовать с мусором. Даже полностью опустошать кошелек считалось нежелательным.

Нельзя оставлять кошелек совершенно пустым

Одна из самых известных денежных примет гласит: в кошельке всегда должна оставаться хотя бы одна монета или купюра. Пустота символизирует отсутствие достатка и, по поверьям, притягивает новую пустоту. Поэтому даже перед зарплатой или после крупной покупки старались не тратить абсолютно все содержимое кошелька.

Для этой цели можно выбрать отдельную «неразменную» купюру. Ее помещают в дальнее отделение и не используют для обычных покупок. Некоторые годами носят одну и ту же счастливую монету.

По этой же причине пустой кошелек не принято дарить. Перед вручением внутрь обязательно кладут монету или небольшую купюру. Так новый владелец получает уже «наполненную» вещь.

Нельзя хранить внутри старые чеки

Кассовые чеки считаются одним из самых нежелательных предметов в кошельке.

Их символика противоположна символике денег. Купюра означает ресурс, которым человек располагает, а чек фиксирует уже совершенную трату. Поэтому постоянно носить рядом десятки подтверждений расходов считалось плохой привычкой.

Особенно не советуют месяцами хранить старые чеки вместе с наличными. То же касается ненужных записок, билетов, фантиков, визиток и другого бумажного мусора. Если кошелек перестает быть местом для денег и превращается в небольшой склад, его денежная функция символически ослабевает.

Периодически содержимое стоит перебирать, оставляя внутри только действительно необходимые предметы.

Нельзя мять и беспорядочно складывать купюры

Деньги любят уважение, этот принцип встречается во множестве денежных поверий. Поэтому купюры не советуют комкать, складывать несколько раз или беспорядочно запихивать в разные отделения. Их расправляют и размещают рядом друг с другом.

Существует примета, согласно которой все банкноты должны смотреть в одну сторону. Так деньги образуют единый поток, а не символический хаос.

Монеты лучше держать в отдельном кармане, а не смешивать с бумажными деньгами.

Особенно нежелательно небрежно бросать купюры вместе с мусором или забывать их в разных карманах одежды. Если деньги постоянно разбросаны по дому, сумкам и курткам, считается, что финансовой энергии сложнее собраться в одном месте.

Нельзя пользоваться порванным кошельком

Сломанная застежка, дыра в подкладке или разошедшийся шов — повод задуматься о замене кошелька.

В денежных приметах повреждения имеют буквальную символику: если в месте хранения денег появилась дыра, через нее может «утекать» и достаток. Особенно неблагоприятным считается кошелек, из которого выпадают монеты.

При этом старый не означает плохой. Если вещь много лет остается аккуратной и связана с периодом финансового благополучия, менять ее только из-за возраста необязательно.

Если кошелек давно потерял форму, порвался и выглядит заброшенным. Такой предмет воспринимается уже не как символ накопления, а как символ изношенности.

Нельзя бросать кошелек где попало

Отдельные приметы касаются места, где лежит кошелек. Его не советуют бросать на пол. Пол символически считается нижним уровнем пространства, поэтому деньги, оказавшиеся там, будто «опускаются» вместе с финансовой удачей.

Особенно известен запрет ставить на пол сумку, внутри которой находится кошелек. Отсюда и примета: «Если сумка на полу, то денег не будет». Не лучшими местами считаются кровать и обеденный стол. На стол традиционно не клали непосредственно деньги, а спальню старались отделять от финансовых дел. Дома для кошелька лучше определить постоянное чистое место: ящик, полку или отделение сумки.

Не стоит хранить несколько пустых старых кошельков

Еще одна распространенная привычка, покупать новый кошелек, а все предыдущие складывать в шкаф. Если старый кошелек связан с приятными воспоминаниями или хранится как памятная вещь, его необязательно выбрасывать. Но коллекцию из нескольких пустых, сломанных и давно не используемых кошельков считали неблагоприятным символом. Каждый из них предназначен для хранения денег, но остается пустым.

Ненужный кошелек лучше отдать, убрать вместе с памятными вещами или избавиться от него. Если же хочется оставить старый как денежный талисман, внутрь можно положить монету. Главное правило денежных примет довольно простое: кошелек не должен символизировать пустоту, беспорядок и разрушение.

Оставляйте внутри хотя бы одну купюру, вовремя убирайте чеки, аккуратно складывайте деньги и не пользуйтесь порванным кошельком. Тогда главный денежный предмет будет ассоциироваться не с постоянными расходами, а с сохранением и приумножением достатка.

Читайте также: