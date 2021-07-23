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Почему гороскоп иногда ошибается. Объясняем на пальцах

23 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Астрологи действительно время от времени ошибаются, но происходит это по объективным причинам.

Почему гороскопы сбываются не всегда
Фото: depositphotos

Любители предсказаний и гороскопов хотя бы однажды сталкивались с ситуацией, когда прогноз мало подходил к ситуации или вообще не сбывался. Есть определенные причины, почему так происходит.

Устаревшая информация

Расположение знаков Зодиака было вычислено более 2000 лет назад. Под влиянием гравитации земная ось постепенно смещается и за прошедшие столетия она сдвинулась так, что все знаки Зодиака сместились практически на месяц от исходного. Добавим к этому знак Змееносца, который по какой-то причине вообще не учитывается, как самостоятельная единица, – все это влияет на достоверность прогноза.

Неточность расчета

Расчет индивидуального гороскопа опирается на 4 основные точки: положение планет в момент рождения, нахождение в определенном зодиакальном знаке, аспекты (геометрические связи между планетами в карте) и астрологические дома (которые символически повторяют знаки Зодиака, но трактуются по-другому). Поэтому для правильного расчета основных событий жизни человека важно знать точное место рождения и время появления на свет. Отклонение даже на несколько минут или градусов в системе координат уже влечет за собой погрешности в расчетах. Что касается популярных гороскопов, они учитывают только планеты и зодиакальное положение, что сводит прогноз к уровню «средней температуры по больнице».

Личный опыт

Несмотря на то, что астрология является одной из древнейших практик, по ней нет классических учебников и каждый астролог опирается не только на знания, но и на личный опыт и составляет прогноз через призму собственного восприятия астральных символов. Кому-то лучше удается составление натальной карты, кому-то прогнозы. Важно, чтобы специалист, на чей прогноз вы полагаетесь, разбирался в нужном вам вопросе: например, если вам необходимо знать, как развивать бизнес, а астролог ничего в этом не понимает, вряд ли астрологические символы будут истолкованы точно.

Человеческий фактор

Выжидательная позиция человека, рассматривающего гороскоп, как обязательность событий. К сожалению или к счастью, он всего лишь вероятность. Если гороскоп предсказывает вам интересное знакомство или новую работу, а вы не выходите из дома, стоит задуматься, кто из вас двоих неправ.

Многовариантность жизненных сценариев

Учитывайте, что жизненные сценарии многовариантны, и каждый наш поступок меняет карту событий. Астролог в натальной карте видит заложенные в человеке черты характера и события, которые могут произойти в определенный период времени. Выбор, как распорядиться информацией, остается за человеком: учесть рекомендации и дать событию произойти или, наоборот, предпринять усилия, чтобы его избежать.

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