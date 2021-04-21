В чем ошибка всех прогнозов

Как работает астрология и стоит ли доверять этой науке?

Астрология – наверное, самое популярное из всех тайных и загадочных, эзотерических знаний. Оно самое древнее и самое популярное – это совершенно точно.

Но как астрология работает (и работает ли?) в реальной жизни? Ответы на самые животрепещущие вопросы – в этом материале. А ответит на них профессиональный астролог Светлана, настоящий мастер своего дела – по крайней мере, так говорят ее клиенты.

Светлана, как астрология помогает вам в жизни? Делаете ли вы сами себе прогнозы?

Вообще, чем больше я изучаю астрологию и погружаюсь в нее, тем сильнее работает моя собственная интуиция, так что многие вопросы решаются будто сами собой, без построения карты и изучения прогноза ситуации. Поэтому себе прогнозы делаю, конечно, но уже не так часто, как раньше. А прогнозы клиентам – часто, у меня плотный рабочий график. Люди хотят обезопасить себя, они хотят знать, что их ждет, а астрология отлично показывает, какие вероятности существуют.

Как обнаружился ваш талант к астрологии?

Мне еще в детстве нравились гороскопы. Но не те, которые публиковали в газетах – не предсказательные. Я любила книжки с описаниями человеческих характеров в зависимости от знака зодиака. Это то, что затягивало меня полностью, я часами могла изучать статьи, а потом спрашивала у всех знакомых, какого они знака, и сравнивала реальность с тем, что было написано в книжке. Надо сказать, что почти все совпадало – и это страшно восхищало меня.

То есть все, что пишут про знаки зодиака, – правда?

Ну да. Конечно, на сто процентов ничего не совпадет, все-таки знак зодиака – это всего лишь знак вашего Солнца, а ведь существует еще много планет в личной карте, и каждая в своем знаке зодиака. Но вот базово люди соответствуют своему солнечному знаку – ну это по моим наблюдениям.

А существуют ли особые знаки в карте человека, которые говорят о склонностях к астрологии?

Да, обычно это конфигурации в гороскопе человека, связанные с планетой Уран. Уран – планета мощной интуиции и выхода за рамки традиционного научного знания, а астрология как раз подразумевает такую вот гениальность, я бы сказала. То есть человек должен быть ураническим – интеллектуально-смелым и способным обнаруживать неочевидные смыслы, только тогда он сможет быть действительно эффективным в астрологии.

Можно ли понять, что из себя представляет человек, зная его дату рождения?

Да, это мой любимый раздел астрологии, натальная астрология. Натальная астрология – это астрология личности. Все просто: строится карта на дату, время и место рождения человека и по карте становится ясно, что из себя человек представляет. Видно характер, достоинства и недостатки, видны таланты, способности и многое другое. Вообще на любой вопрос о человеке можно ответить, имея его натальную карту перед глазами. Ну, при условии, что вы умеете ее читать, конечно.

Можно ли понять, какие отношения между двумя людьми, зная их даты рождения?

Да, для этого есть синастрическая астрология, или астрология совместимости. Надо построить две карты и наложить их друг на друга, как бы соединить. И вот в таком виде уже анализировать: как люди относятся друг другу, какие роли они друг для друга играют, чего ждут от отношений. Очень много тонкостей можно увидеть в синастрии, так что это очень эффективный способ анализа отношений.

А как составляются гороскопы на день и можно ли им доверять?

И да, и нет. Дело в том, что очень большая выборка: для всех Козерогов, например, прогнозируют одинаковое будущее – хоть на день, хоть на месяц. Это выглядит странно, и так оно и есть: прогноз может быть индивидуальным, и тогда он сработает. Но ежедневные гороскопы тоже не с потолка берутся, метод несложный, но я его объяснять не стану: не астрологи все равно ничего не поймут. Просто повторю, что лучше делать личный прогноз, раз уж так хочется знать, что тебя ждет. А ежедневные – их можно читать для вдохновения.