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Что нужно знать о гороскопе, чтобы прогнозы сбывались

20 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Чтобы правильно использовать этот мощный инструмент, стоит прислушаться к советам опытных астрологов.

Что нужно знать о гороскопе, чтобы прогнозы сбывались
Фото: depositphotos

В наше неспокойное время грамотный астрологический прогноз дает широкие возможности: от предотвращения неприятностей до выстраивания оптимальной судьбы.

Профессиональная астрология – это ретранслятор информации из Вселенной, помогающий сложить детали событий в целостную картину жизни. Чтобы правильно использовать этот мощный инструмент, стоит прислушаться к советам опытных астрологов.

1. Что такое гороскоп? Это персональная астрологическая карта, составленная на основании данных, определивших ваше рождение.

2. Какие данные важны для составления гороскопа? Для составления максимально точного прогноза важен не только день рождения человека, но и точное время и место рождения. От места рождения зависит крайне важный показатель – дом гороскопа (это один из секторов, на которые разбит зодиакальный круг). Каждый дом отвечает за определенную сферу жизни человека. Время рождения важно знать вплоть до минуты, поскольку каждые 4 минуты меняется градус Зодиака, а с ним и Судьба человека. Если время рождения неизвестно, астролог проводит ректификацию – вычисление этого момента через другие, уже произошедшие события жизни.

3. На какой период жизни можно составить гороскоп?При наличии всех вышеуказанных данных, можно составить на любой период: на месяц, год, всю жизнь – ограничений нет. Точность прогноза будет одинакова для любого выбранного временного отрезка.

4. Сколько времени нужно астрологу для составления персонального гороскопа? Это зависит от величины выбранного периода и детализации: нужен ли общий обзор или конкретные события. Но даже на составление самого простого гороскопа требуется не менее суток.

5. Какова степень достоверности общих гороскопов (в СМИ, например)? Советы таких гороскопов можно учитывать, но не стоит на них полагаться. При их составлении учитывается только положение Солнца, поэтому информация получается достаточно общей.

6. Можно ли изменить Судьбу, опираясь на личный гороскоп? Астрологические карты бывают разные: у кого-то есть поле для маневра, у кого-то – практически нет. Стоит смотреть на эту ситуацию опираясь на пословицу «предупрежден – значит вооружен». Учитесь преодолевать возникающие сложности без лишних эмоций, более конструктивно. Практически любая ситуация поддается коррекции.

Пользуйтесь советами астрологов и будьте готовы к сюрпризам жизни!

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