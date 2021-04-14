Кто вы в египетском гороскопе

Каждое египетское божество управляет несколькими периодами года и передает человеку свою силу.
Египетский гороскоп был создан много тысяч лет назад и имеет мало общего с западной астрологией.
Его временные отрезки гораздо короче, чем в привычном нам со знаками зодиака. Каждое египетское божество управляет несколькими периодами года и придает человеку, родившемуся в этот период, черты своего характера и способности.
Покровительствует энергичным и целеустремленным людям, которые постоянно самосовершенствуются. Родившиеся в эти даты обладают сильным биополем, и окружающие чувствуют себя рядом с ними защищенными. Их предназначение: жить ради других, исцелять и вдохновлять окружающих.
Цвет: женский - синий, мужской - красный.
Совместимость: Амон Ра, Сет.
Родившиеся под покровительством бога Солнца, призваны защищать других. Это мудрые дипломаты и цельные натуры, которые могут поддержать в трудной ситуации. Обладают способностью предсказывать будущее.
Цвет: женский – оранжевый, мужской – желтый.
Совместимость: Нил, Гор.
Люди, которым покровительствует Богиня-мать, дающая и оберегающая жизнь, обладают крепким здоровьем и сильным духом. Они часто выбирают профессии, связанные со спасением других. Их предназначение: бескорыстно помогать окружающим.
Цвет: женский – красный, мужской – коричневый.
Совместимость: Амон Ра, Тот.
Рожденные под покровительством самого доброго бога, люди великодушные, черпающие энергию из общения с природой. Они тонко чувствуют состояние окружающих и всегда готовы поддержать словом или делом.
Цвет: женский - розовый, мужской – фиолетовый.
Совместимость: Сет, Гор.
Самая почитаемая богиня материнства и защитница угнетенных наделяет своих «детей» эмоциональностью и чувством справедливости. Эти люди очень влюбчивы, благородны и больше других дорожат семейными ценностями.
Цвет: женский – синий, мужской – белый.
Совместимость: Осирис, Тот.
Бог возрождения, покровительствует двойственным натурам, сильно зависящим от настроения. Им сложно быстро действовать в меняющейся ситуации и, особенно, принимать важные решения. Для гармоничного существования людям Осириса нужно перестать беспокоиться о будущем.
Цвет: женский – зеленый, мужской – желтый.
Совместимость: Исида, Тот.
Бог мудрости и магии дает своим «подопечным» страсть к познанию и высокий творческий потенциал. В эти периоды рождается много будущих бухгалтеров, врачей и эзотериков. Люди «Тота» энтузиасты своего дела, любят риск и верны своему слову.
Цвет: женский – розовый, мужской – белый.
Совместимость: Бастет, Исида.
Бог неба и звезд, «рождает» представителей творческих профессий и больших любителей животных. Они обожают быть в центре внимания, уверены в себе и, не сворачивая, движутся к поставленной цели.
Цвет: женский – золотой, мужской – красный.
Совместимость: Бастет, Геб.
Проводник умерших в загробный мир, покровительствует защитникам слабых. Эти люди эффективно решают проблемы и склонны улаживать конфликты. Черпают ресурс в одиночестве. Среди них много людей из правоохранительной сферы.
Цвет: женский – малиновый, мужской – охра.
Совместимость: Бастет, Изида.
Бог хаоса, войны и разрушений дает человеку мощную силу для больших изменений в жизни. Родившиеся в эти даты ищут приключений, склонны к экспериментам по расширению сознания и к попыткам проникнуть в суть вещей. Очень упорны в решении любых проблем и способны делать выводы из собственных ошибок. Перфекционисты.
Цвет: женщине – черный, мужчине – бирюзовый.
Совместимость: Геб, Нил.
Богиня плодородия и домашнего очага. Ее подопечных не интересует карьера, главное для них – семья и благополучие близких. Женщины, родившиеся в эти даты – лучшие жены и матери. Обожают кошек.
Цвет: женский – серый, мужской – желтый.
Совместимость: Секмет, Гор.
Рожденные в этот период отличаются высокими моральными принципами. Многие крайне наблюдательны и остро ощущают красоту. Они авторитарны и с трудом прощают ошибки. Среди них много талантливых врачей и телепатов.
Цвет: женщине – бирюзовый, мужчине – зеленый.
Совместимость: Бастет, Геб.
Изучайте свои особенности и профессиональные склонности по египетскому гороскопу и меняйте жизнь к лучшему.
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