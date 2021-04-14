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Кто вы в египетском гороскопе

14 апреля 2021ГороскопыРамблер

Каждое египетское божество управляет несколькими периодами года и передает человеку свою силу.

Кто вы в египетском гороскопе
Фото: depositphotos

Египетский гороскоп был создан много тысяч лет назад и имеет мало общего с западной астрологией.

Его временные отрезки гораздо короче, чем в привычном нам со знаками зодиака. Каждое египетское божество управляет несколькими периодами года и придает человеку, родившемуся в этот период, черты своего характера и способности.

Нил (1-7.01, 19-28.06, 1-7.09, 18-26.11)

Покровительствует энергичным и целеустремленным людям, которые постоянно самосовершенствуются. Родившиеся в эти даты обладают сильным биополем, и окружающие чувствуют себя рядом с ними защищенными. Их предназначение: жить ради других, исцелять и вдохновлять окружающих.

Цвет: женский - синий, мужской - красный.

Совместимость: Амон Ра, Сет.

Амон-Ра (8-21.01, 1-11.02)

Родившиеся под покровительством бога Солнца, призваны защищать других. Это мудрые дипломаты и цельные натуры, которые могут поддержать в трудной ситуации. Обладают способностью предсказывать будущее.

Цвет: женский – оранжевый, мужской – желтый.

Совместимость: Нил, Гор.

Мут (22-31.01, 8-22.09)

Люди, которым покровительствует Богиня-мать, дающая и оберегающая жизнь, обладают крепким здоровьем и сильным духом. Они часто выбирают профессии, связанные со спасением других. Их предназначение: бескорыстно помогать окружающим.

Цвет: женский – красный, мужской – коричневый.

Совместимость: Амон Ра, Тот.

Геб (12-29.02, 20-31.08)

Рожденные под покровительством самого доброго бога, люди великодушные, черпающие энергию из общения с природой. Они тонко чувствуют состояние окружающих и всегда готовы поддержать словом или делом.

Цвет: женский - розовый, мужской – фиолетовый.

Совместимость: Сет, Гор.

Изида (11-31.03, 18-29.10, 19-31.12)

Самая почитаемая богиня материнства и защитница угнетенных наделяет своих «детей» эмоциональностью и чувством справедливости. Эти люди очень влюбчивы, благородны и больше других дорожат семейными ценностями.

Цвет: женский – синий, мужской – белый.

Совместимость: Осирис, Тот.

Осирис (1-10.03, 27.11-18.12)

Бог возрождения, покровительствует двойственным натурам, сильно зависящим от настроения. Им сложно быстро действовать в меняющейся ситуации и, особенно, принимать важные решения. Для гармоничного существования людям Осириса нужно перестать беспокоиться о будущем.

Цвет: женский – зеленый, мужской – желтый.

Совместимость: Исида, Тот.

Тот (1-19.04, 8-17.11)

Бог мудрости и магии дает своим «подопечным» страсть к познанию и высокий творческий потенциал. В эти периоды рождается много будущих бухгалтеров, врачей и эзотериков. Люди «Тота» энтузиасты своего дела, любят риск и верны своему слову.

Цвет: женский – розовый, мужской – белый.

Совместимость: Бастет, Исида.

Гор (1-7.05, 20-30.04, 12-19.08)

Бог неба и звезд, «рождает» представителей творческих профессий и больших любителей животных. Они обожают быть в центре внимания, уверены в себе и, не сворачивая, движутся к поставленной цели.

Цвет: женский – золотой, мужской – красный.

Совместимость: Бастет, Геб.

Анубис (8-27.05, 29.06-13.07)

Проводник умерших в загробный мир, покровительствует защитникам слабых. Эти люди эффективно решают проблемы и склонны улаживать конфликты. Черпают ресурс в одиночестве. Среди них много людей из правоохранительной сферы.

Цвет: женский – малиновый, мужской – охра.

Совместимость: Бастет, Изида.

Сет (28.05-18.06, 28.09-2.10)

Бог хаоса, войны и разрушений дает человеку мощную силу для больших изменений в жизни. Родившиеся в эти даты ищут приключений, склонны к экспериментам по расширению сознания и к попыткам проникнуть в суть вещей. Очень упорны в решении любых проблем и способны делать выводы из собственных ошибок. Перфекционисты.

Цвет: женщине – черный, мужчине – бирюзовый.

Совместимость: Геб, Нил.

Бастет (14-28.07, 23-27.09, 3-17.10)

Богиня плодородия и домашнего очага. Ее подопечных не интересует карьера, главное для них – семья и благополучие близких. Женщины, родившиеся в эти даты – лучшие жены и матери. Обожают кошек.

Цвет: женский – серый, мужской – желтый.

Совместимость: Секмет, Гор.

Секмет (29.07-11.08, 30.10-7.11)

Рожденные в этот период отличаются высокими моральными принципами. Многие крайне наблюдательны и остро ощущают красоту. Они авторитарны и с трудом прощают ошибки. Среди них много талантливых врачей и телепатов.

Цвет: женщине – бирюзовый, мужчине – зеленый.

Совместимость: Бастет, Геб.

Изучайте свои особенности и профессиональные склонности по египетскому гороскопу и меняйте жизнь к лучшему.

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