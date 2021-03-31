Кто вы в вавилонском гороскопе

Вавилоняне были уверены, что каждый человек имеет своего покровителя в зависимости от года рождения.

Зороастризм – древняя религия, согласно которой каждый человек имеет своего животного-покровителя в зависимости от года рождения.

Год в зороастрийском календаре начинался 21 марта, так что если вы родились до 21 марта, считайте годом своего рождения предыдущий.

Например, если вы родились 15 января 1988 года, то по зороастрийскому гороскопу вы родились в 1987 году и ваш тотем – Лань.

1. Олень (1938, 1970, 2002)

Это люди типа «вижу цель, не вижу препятствий». Они ловки и напористы, но вместе с тем и жестоки. Именно Олени прокладывают новые тропы, по котором потом все ходят.

2. Баран (1939, 1971, 2003)

Это люди клана. Будучи совершенно не индивидуалистичными, они отлично вписываются в команду, семью, в любой коллектив, который заботится о них.

3. Мангуст (1940, 1972, 2004)

Это люди-робингуды. Они благородны и смелы, любят защищать слабых и бороться со злом и несправедливостью.

4. Волк (1941, 1973, 2005)

Это те, кто выживет при любых обстоятельствах. Они достаточно сильны и готовы бороться за свое, даже если ценой поражения будет чья-то жизнь (но не их собственная).

5. Аист (1942, 1974, 2006)

Эти люди очень привязаны к дому и своим близким, они молчаливы и ответственны.

6. Паук (1943, 1975, 2007)

Пауки незаметны, но очень коварны. Они молча ткут свою паутину, заманивая жертв в свои сети.

7. Змея (1944, 1976, 2008)

Змеи обладают мощнейшей интуицией и глубоко проникают в суть вещей. Гибкие и настойчивые, они всегда добьются своего.

8. Бобр (1945, 1977, 2009)

Бобру важна надежность: в отношениях, обстановке, обстоятельствах. Эти люди умеют окружить себя тем, что и прочно, и красиво.

9. Черепаха (1946, 1978, 2010)

Черепахи неоригинальны, но настойчивы. К своего цели они могут идти годами, и рутина их не испугает.

10. Сорока (1947, 1979, 2011)

Это очень словоохотливые люди, для которых общение и обмен информацией значит очень много. Они достигают успеха благодаря своей находчивости и любознательности.

11. Белка (1948, 1980, 2012)

Это очень практичные люди, которые всегда найдут отличное решение в любой ситуации. Они лишены страха и тревоги – в этом их главное преимущество.

12. Ворон (1949, 1981, 2013)

Это люди, которые не умеют подчиняться и слушать кого-то, кроме себя самого. Еще у них очень развитая интуиция.

13. Петух (1950, 1982, 2014)

Это люди действия, кипучей энергии. Они готовы обеспечить родных всем, что им нужно, потому что чувствуют свою ответственность за счастье близких.

14. Бык (1951, 1983, 2015)

Эти люди нежные и, можно сказать, безынициативные. Их обожают за кротость и доброту.

15. Барсук (1952, 1984, 2016)

Это люди, которые отличаются прагматичностью и скрытностью. Часто они ведут тайную деятельность.

16. Верблюд (1953, 1985, 2017)

Это знак настоящих аскетов, которые привыкли довольствоваться малым. Они самодостаточны и внутренне свободны.

17. Ёж (1954, 1986, 2018)

Это люди деталей. Они очень дотошны и усидчивы, кроме того, они ответственны и терпеливы.

18. Лань (1955, 1987, 2019)

Рожденные под знаком Лань – нежные и тонкие натуры. Они весьма непрактичны, но зато экспертно разбираются в высоких материях.

19. Слон (1956, 1988, 2020)

Люди этого знака устойчивы – и физически, и морально. Но если что-то выведет их из себя окончательно, они способны снести все вокруг.

20. Лошадь (1957, 1989)

Эти люди добры и ценят справедливость, но часто они слишком большое внимание уделяют формальностям.

21. Гепард (1958, 1990)

Люди знака Гепард любят скорость и соперничество. Они не могут жить без ярких впечатление и завоеваний.

22. Павлин (1959, 1991)

Самое главное для Павлина – раскрыть себя и проявить все свои способности. Это очень яркие, творческие люди.

23. Лебедь (1960, 1992)

Это самые верные и морально чистые люди. Любовь для них не пустое слово, а внутренний мир важнее внешнего.

24. Рысь (1961, 1993)

Это активные люди, которые порой не хватает внутренней дисциплины. Зато они умеют быстро собраться, когда это необходимо.

25. Осёл (1962, 1994)

Люди знака Осел трудолюбивы, но безынициативны. Кто-то другой должен показать им дорогу, сами они себе цель поставить не могут.

26. Белый медведь (1963, 1995)

Медведи теплые, добрые люди. Их сложно вывести из себя, но если кто-то посягает на то, что дорого Медведю, Медведь свирепеет и наводит порядок самыми жесткими методами.

27. Орёл (1932, 1964, 1996)

Орел – образец порядка. Он готов защищать свои идеалы в любых обстоятельствах. Иногда Орлы бывают слишком строгими.

28. Лиса (1933, 1965, 1997)

Люди знака Лисы изворотливы и хитры. Но обычно им все прощается из-за того, что они еще и очень милые и невероятно загадочные.

29. Дельфин (1934, 1966, 1998)

Люди знака Дельфина – преданные своим идеалам люди. Они всегда готовы прийти на помощь тем, кого любят.

30. Кабан (1935, 1967, 1999)

Это самые отважные люди, но их храбрость порой переходит все рамки. Людям этого знака необходимо следить за своей агрессией и направлять ее в мирное русло.

31. Сова (1936, 1968, 2000)

Это очень умные и проницательные люди. Часто к ним обращаются за советом, но обычно Совы не рекламируют свою мудрость.

32. Сокол (1937, 1969, 2001)

Люди знака Сокол часто принимают поспешные решения, поэтому им необходим кто-то мудрый рядом, чтобы направлял и руководил.