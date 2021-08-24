Скрытая сторона: чем наградила вас Черная Луна в астрологии

В астрологии Лилит — это фиктивная точка, которая указывает на то, что подспудно руководит нами.

Лилит — так звали первую жену всеславного Адама, которая не захотела признать его как более свободного и сильного партнера. Она и сама свободна, сильна — примерно так и было заявлено перед «уходом». Затем, как мы все знаем, Адаму была сделана Ева, которая во всем была с ним согласна и шла за ним. Это легенда, а что про Лилит говорит астрология?

В астрологии Лилит называют фиктивную точку (фиктивная — это значит, что нет никакого небесного тела, а только точка), которая указывает на наше подсознание, на то, что подспудно руководит нами. Это, можно сказать, все наши недостатки, те качества нашей личности, которые мы старательно прячем, скрываем от окружающих и чаще всего — от себя. Тем не менее именно Лилит говорит о том, куда направлены многие наши усилия, чего именно мы хотим добиться. Это темная сторона Луны, обладающая тем не менее колоссальной силой. Для того чтобы понимать себя, неплохо было бы постараться определить, в каком знаке Зодиака расположена Лилит именно у вас. Попробуйте найти именно свою «темную» сторону.

Лилит в Овне — соблазн быть чересчур активным, брать на себя больше, чем положено. Желание захватывать: власть, людей, материальные предметы.

Лилит в Тельце — ленность, накопительство, жадность. Нежелание делиться тем, что имеешь, низкая эмоциональность.

Лилит в Близнецах — страсть к общению просто ради общения. Получение огромного количества новой информации для того, чтобы взбудоражить мозг. Ненужные контакты, много неверных мыслей и установок.

Лилит в Раке — склонность к тому, чтобы быть домашним тираном, либо не иметь семьи вовсе. Неумение слушать близких, стремление доминировать.

Лилит в Деве — мелочность, расчетливость, приводящая к душевному истощению.

Лилит во Льве — показушность, большое количество комплексов на тему собственных творческих способностей, стремление соблазнять всех без разбора.

Лилит в Весах — пренебрежение собой и своими желаниями ради удовлетворения других людей. Жертвенность, граничащая с мазохизмом. Высокомерие.

Лилит в Скорпионе — склонность к насилию, получению своего любой ценой.

Лилит в Стрельце — мания величия, склонность к тому, чтобы распространять ложные знания, навязчивые мысли о своей богоизбранности.

Лилит в Козероге — деспотизм, суховатость, чопорность. Отстраненность от людей, непринятие своих эмоций.

Лилит в Водолее — повышенное желание быть свободным и независимым, тяга к разрыву любой связи — нужной или ненужной, без разбора.

Лилит в Рыбах — стремление помочь кому-то для того, чтобы выглядеть милосердным. Отсутствие реальной сути и душевного участия.

Говорят, что самый лучший способ устранить злодея — это приручить его. Было бы неплохо опознать и приручить своего злодея, свою собственную Лилит.