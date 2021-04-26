Как астрологи узнают будущее

Существуют вполне разумные и проверенные методы, с помощью которых можно узнать будущее.

Это только кажется, что астрологи крутят хрустальный шар и всматриваются в туманную даль в попытках узнать ваше будущее.

На самом деле существуют вполне разумные и проверенные методы, с помощью которых можно (с большей или меньшей долей достоверности) узнать будущее.

Что это за методы? Давайте смотреть.

Метод транзитов

Это когда на карту вашего рождения накладывается карта текущего момента. Проще говоря, исследуется, как взаимодействуют планеты ваши личные и те, которые есть сейчас. То есть – сами-то планеты остались прежними, но вот их позиции уже совсем другие. По тому, в каких сферах вашей личной карты находятся сейчас планеты, можно сделать вывод о событиях и настроениях, которые вас сопровождают. Ну и прикинуть, что будет дальше. Пожалуй, это самый популярный метод.

Метод соляра

Это карта, которую строят на ваш очередной день рождения. По распределению планет по сферам жизни становится ясно, какие из них будут наиболее актуальными в этом году. Здесь не будет точного прогноза (именно когда произойдет событие), но зато сам характер происшествия можно описать очень точно.

Метод лунной прогрессии

Это очень интересный метод, особенно любимый женщинами. Благодаря ему можно узнать, что происходит с вашей Луной в конкретный период жизни. Каждый такой период Луны длится два с половиной года, так что это довольно серьезный анализ, который дает внушительные и очень любопытные результаты. Если ваша Луна в Раке, то вы будете настроены иметь семью и безопасную тихую гавань, а вот когда она войдет, скажем, в Стрельца, обострится тяга к путешествиям и может даже захотеться получить очередное высшее образование.

И, наконец, метод хорара

Это самый интересный и быстрый метод, который дает конкретные ответы на самые разные вопросы. Астролог строит карту на время, когда был задан вопрос, и в карте видит все обстоятельства и даже сроки. Когда-то к астрологам обращались с каждой мелочью (куда пропал мой кот, кто украл кольцо и когда оно ко мне вернется), а он терпеливо строил хорары и давал однозначные ответы.

Дарья Лопушкова