Каким же образом астрологи делают предсказания и можно ли им доверять?

Астрология – штука любопытная. Наверное, каждый хоть раз интересовался, кто по знаку зодиака его друг или коллега.

Мы читаем описания Львов, Козерогов и Близнецов в надежде понять глубже себя и тех, кто нас окружает.

Но как на самом деле работает астрология? Это какой-то мистический процесс (с хрустальным шаром и заячьей лапкой) или все довольно сухо, логично и понятно? Будем разбираться

Во-первых, обычные описания знаков Зодиака – это еще не все. Астролог, делая так называемую натальную карту (персональный гороскоп личности), вычисляет и анализирует положения целых десяти планет, а не только Солнца, о котором мы привыкли читать. Так что очень может быть, что вы не просто Овен, а имеете, скажем, Луну в Весах, Меркурий в Скорпионе, а Венеру во Льве. Ну и вот кто вы после этого? Астролог скажет, что в разных ситуациях вы проявляете себя по-разному, он рассмотрит все сферы жизни и подробно расскажет вам о вас – полно, с деталями и по существу.

Во-вторых, астрология – это не о звездах. Это о планетах. Несмотря на расхожие фразы типа «звезды советуют» и «звезды обещают», все астрологические расчеты строятся, опираясь на положения планет. Именно планеты являются основными «действующими лицами» в гороскопе, а «звезды» – это просто что-то поэтическое. Хотя, конечно, иногда звезды тоже учитываются, но лишь как вспомогательные элементы.

В-третьих, в астрологической карте не написано, что вас ждет. Да-да, не написано. Мастерство астролога как раз состоит в том, чтобы правильно трактовать символы в карте, соотнося их с вашей жизнью и ее событиями. На самом деле никто никогда не скажет вам точно, что произойдет, но вот примерно описать характер события – очень даже реально.

В-четвертых, прогноз – не приговор. Астрологи признают, что часто их прогнозы не сбываются – на все воля человеческая и не только человеческая. Другими словами, мы сами творим свою жизнь, и иногда случается что-то, чего не ожидаем ни мы, ни наш астролог. Это нормально.

В-пятых, в астрологии есть четкие методы и схемы. Например, чтобы построить натальную карту, необходимо знать дату, время и место вашего рождения. Когда карта перед глазами, астролог начинает описывать вас согласно выработанной схеме: сначала производится анализ деталей, затем – синтез всей полученной информации. Как видите, все очень серьезно. И никаких заячьих лапок.

И, наконец, в-шестых, для каждого вопроса существует свой метод. Например, чтобы выбрать дату свадьбы, используются приемы элективной астрологии, а чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, строится карта этого вопроса по правилам хорарной астрологии. Как видите, астрология очень разная и работает по-разному, гибко, индивидуально в каждом случае.