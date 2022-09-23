Вольф Мессинг назвал три знака зодиака, которые могут видеть будущее

Стало известно пророчество знаменитого мага и гипнотизёра Вольфа Мессинга, рассказавшего в своё время о зодиакальных созвездиях, представители которых наделены особой интуицией.

Как когда-то и сам Мессинг, эти знаки способны предсказывать важные события, притягивая, таким образом, удачу, и отводя в сторону беду.

Близнецы могут даже и не знать, какой внутренней силой они обладают. Тем не менее, они нередко в жизни полагаются на свою интуицию, и она крайне редко их подводит. Их «шестое чувство» позволяет им держаться подальше от неприятностей, уходить в сторону от опасных связей, но не пропускать мимо удачу.

Но если Близнецам дар предвидения помогает, то Девам такая способность лишь мешает жить. Не умея быстро принимать нужное решение, Девы всегда мучаются перед выбором. Изводят себя и своих близких и друзей, и это, понятное дело, негативно сказывается на отношениях в семье и с коллегами.

Характер Козерогов такой, что они с малых лет думают, что знают больше других. И всячески пытаются это доказывать. А потом, если их не послушали, долго пеняют на это. Ведь Козерогам от природы дана невероятная интуиция, которую они, правда, не всегда применяют во благо других людям. С помощью «шестого чувства» представители этого знака часто делают карьеру, идя по головам, или избавляются от надоевших отношений.