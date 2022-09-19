Знаки зодиака, которым патологически не везет в любви

Выстраивание гармоничных отношений со своей второй половинкой — одна из главных потребностей современного человека.

Однако, не каждому дано найти свое счастье в любви. Астролог Саона составила список знаков зодиака, которым обычно не везет на любовном поприще.

Суетливым и динамичным Близнецам трудно обрести любовное счастье. Они постоянно находятся в поисках лучшего, а также нередко идеализируют образ партнера. Близнецы, в первую очередь, полагаются на страсть и чувства, только потом, подключая голову, осознают, что их пара соответствует абсолютно другим критериям. Близнецы довольно навязчивы в плане отношений, порой они буквально душат своей любовью.

Тельцы по своей натуре собственники. Представители этого знака быстро влюбляются, но чтобы по-настоящему впустить человека в свой внутренний мир, им понадобится много времени. Тельцов мучают постоянные подозрения, они пытаются уличить партнера во лжи или измене, порой выдвигая из ряда вон выходящие доводы. Тельцы часто сами заканчивают отношения даже с теми, к кому испытывают чувства, в основном из-за боязни разбитого сердца.

Львы не могут жить без сравнения. В первую очередь им необходимо понимать, что партнер соответствует их представлению об идеале, но зачастую этого бывает недостаточно. Нередко Львы ищут недостающие части пазла на стороне, в ком-то отмечают материальную или физическую составляющую, любые другие признаки идеальной пары. Чтобы обрести счастье, Львам необходимо перестать преследовать определенные цели и искать черты идеала, отдаваясь безусловной любви.

Дева — невыносимый критик. Они склонны оценивать каждый шаг партнера, сами ищут недостатки в самостоятельно выбранной паре. Им всегда будет казаться, что они достойны лучшего, не замечая, что счастье находится совсем рядом. Отношения не выдерживают натиска постоянных осуждений, как и сами Девы. Остыв, они ищут другого партнера, который так же сначала будет казаться им идеалом, а позже пополнит копилку бывших.

Трудолюбивым Козерогам трудно найти время на личную жизнь. Козероги слишком заняты собой, своими делами и обязанностями, им трудно входить в положение другого человека. Так же Козероги отличаются скупостью, при чем не только материальной, но и эмоциональной. Данному знаку зодиака трудно говорить о чувствах искренне, что несомненно портит любые отношения.