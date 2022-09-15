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Пять особенных знаков зодиака, которые рождаются с «меткой» судьбы

15 сентября 2022Гороскопыexpress-novosti.ru

Астрологи говорят, что существуют такие знаки зодиака, представители которых отличаются особой силой духа.

Пять особенных знаков зодиака, которые рождаются с «меткой» судьбы
Фото: proprikol.ru

Они знают, что им делать, уверены в каждом своём решении, видят наперёд своё будущее, и могут предсказывать судьбу. Эти знаки с рождения наделены особенным даром, так называемой, «меткой» судьбы.

Рак

У Раков есть особый дар - любви. С помощью этого чувства они способны выбраться из любой беды, сохранить семью даже в самые трудные моменты.

Дева

Дева в дар от небес достались острый ум и желание познавать этот мир. А главное в том, что представители этого знака свои качества хотят использовать обязательно с пользой для других людей.

Весы

Природа наградила Весы даром сомнения. Не стоит путать с недоверчивостью. Весы вполне общительны и дружелюбны. Но они привыкли не верить сказкам, и проверять всё услышанное. Это очень помогает избегать неприятностей.

Стрелец

Представители этого знака живут в состоянии вечного полёта, и обладают даром искренности и открытости. Они романтичны и легкомысленны, и совсем этого не скрывают. С ними одновременно и легко и трудно. Но точно в отношениях с ними не будет полутонов.

Рыбы

Рыбы обладают даром сострадания и милосердия, они способны чувствовать состояние людей. И благодаря своей врождённой интуиции легко понимают, какая помощь им нужна. И с большой охотой оказываются в роли спасителей.

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