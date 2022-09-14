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Главные девушки-недотроги по знаку зодиака

14 сентября 2022ГороскопыSM News

Недотрогам и самим нелегко в жизни, они бы и рады иметь веселый и беззаботный нрав, но… темпераментом их управляют высшие силы.

Главные девушки-недотроги по знаку зодиака
Фото: badfon.ru

Итак, какие девушки по гороскопу считаются настоящими недотрогами и чтобы с ними завести отношения, придется постараться?

Телец

Неприступная девушка, ведет себя как настоящая леди. Она согласится на приличное свидание и даже может позволить проводить себя до двери квартиры. Но на этом все. Даже не намекайте ей на поцелуй при первом свидании. Хотите серьезных отношений? Она воспримет только предложение руки и сердца. Не готовы? Поищите себе подружку попроще. Телец до конца будет ждать своего принца.

Рак

Девушка-Рак очень застенчива и не любит настойчивых ухаживаний. Она краснеет даже от маленьких комплиментов. Не стоит дразнить ее Синим Чулком. Этот водный знак таков, каков есть. Если торопить события при знакомстве, девушка еще больше зажимается от своих комплексов. Ее нужно обязательно хорошо изучить, она должна привыкнуть к партнеру.

Весы

И красавица, и умница, но на шумных мероприятиях часто остается в сторонке. Не любит лишнего внимания. Она не высокомерная недотрога, может быть просто лично вы ей не нравитесь. Ну а тот, кто все же завоюет ее сердце, будет просто счастлив с ней в паре.

Козерог

Не подмигивает и не хохочет от нелепых шуток. Настоящая недотрога. Она так посмотрит свысока, что почувствуешь себя полным дураком. Ее маска неприступности дана ей звездами. Однако она обязательно дождется свой кораблик с алыми парусами. Эту крепость не стоит брать с наскока, лучше подобрать правильный ключик. Тогда эта недотрога достанется именно вам, а для остальных так и останется неприступной.

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