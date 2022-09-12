Знаки, брак с которыми может стать испытанием для женщин

Годится ли конкретный мужчина на роль счастливого избранника?

А ведь знак зодиака, под которым родился ваш прекрасный принц, сможет сказать о нем кое-что важное. С представителями каких знаков семейная жизнь будет нелегка? Читайте и узнаете.

Мужчины-Львы невероятно харизматичны, поэтому им ничего не стоит вскружить голову даже самой капризной красавице. Однако, едва отойдет первое упоение чувствами, становятся заметны "львиные" недостатки – столь же яркие, как и его достоинства. Прежде всего, Львы безумно самолюбивы, они не выносят критику. Даже самое мягкое замечание из уст любимой женщины они воспринимают в штыки и рычат на всю саванну. Лев убежден в своей правоте и доказать ему обратное – задача не из легких. Чтобы донести до него какую-то мысль, не согласующуюся с его мнением, требуется провести настоящую дипломатическую операцию, щедро присыпав "крамолу" комплиментами и признаниями "львиных" достижений. Семейная жизнь с представителем этого знака будет настоящим испытанием для женщины, особенно на первых порах, пока она не найдет подход к своему "царю зверей".

Нежные, мягкосердечные, романтичные мужчины-Раки кажутся настоящим сокровищем, особенно для женщин, не жалующих чрезмерно брутальных мачо. Но семейные будни с мужем, рожденным под знаком Рака, могут оказаться сюрпризом не из приятных. Все дело в нерешительности Раков – они так боятся допустить ошибку, выбрать неправильное решение, что зачастую просто топчутся на месте, упуская самые выгодные перспективы. Что касается самого "героя", он вполне может довольствоваться малым – Раки не слишком амбициозны, они избегают соревнований и не жалуют сам принцип борьбы за "место под солнцем". А вот понравится ли такая позиция избраннице Рака?

Мужчины, рожденные под знаком Тельца, привлекают прекрасных дам истинно мужскими качествами: твердостью, надежностью, спокойствием. Но вот незадача: стоит провести с Тельцом больше времени, и твердость оказывается упрямством, а надежность и спокойствие – нежеланием куда-либо двигаться, потому что и так хорошо. Если мужчину-Тельца все устраивает в жизни, его спутнице придется смириться, что он так и будет ходить на бесперспективную работу, проводить выходные, лежа на диване, и отказываться от общения с новыми людьми. Чтобы добиться от упрямца хоть каких-нибудь движений, его жене придется стать "семейным" локомотивом и без устали тянуть Тельца в лучшее будущее. Для женщин, которые хотят идти за своим мужчиной, а не быть "тяни-толкаем", брак с Тельцом может оказаться проблематичным.