Самые влюбчивые женщины по знакам зодиака

Астрологи назвали три зодиакальных созвездия, представительницы которых влюбляются легче других.

Говорят, что любовь всегда приходит неожиданно.

Тем не менее, кто-то умеет брать паузу, чтобы разобраться в своих чувствах. А кто-то тут же бросается в омут любви с головой. Астрологи назвали три зодиакальных созвездия, представительницы которых влюбляются легче других.

Овен

Монотонное течение времени будет тут же нарушено, а все планы полетят к чертям, едва женщину-Овна охватит чувство влюблённости. Все дела забыты, карьера или учёба отходят на второй план, друзья тщетно пытаются до неё дозвониться. Но она не чувствует под собой земли и не видит никого вокруг себя.

Рак

Женщина-Рак очень тяжело переживает расставание. Единственное, что может заставить её зачеркнуть прошлое, это новые отношения. Всё. Женщина-Рак тут же прогоняет прочь подругу-тоску, и начинает новую жизнь.

Стрелец

Стрелец - сам по себе один из самых романтических знаков. Поэтому, если кто и влюбляется с первого, даже мимолётного взгляда, так это женщина-Стрелец. При этом, чувству внезапной влюблённости подвержены дамы этого знака всех возрастов, и вне зависимости от семейного статуса. На этой почве Стрельцы иногда совершают ошибки, о которых потом приходится жалеть. Однако, влюбчивую натуру представительниц Стрельца это никак не меняет.