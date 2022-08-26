Ванга назвала главных долгожителей среди знаков зодиака

Известная болгарская прорицательница Ванга многое знала.

Её нет с нами уже больше двадцати лет, а послания провидицы эксперты всё ещё продолжают разгадывать. Очередное из них, оставленное Вангой в наследство потомкам, касается знаков зодиака, представителям которых суждено дожить до очень преклонных лет.

Тельцы очень трудолюбивы и энергичны. Однако, они умеют правильно распределять свои силы, и не забывают заботиться о своём здоровье и отдыхе. Поэтому многие Тельцы даже в глубокой старости остаются вполне деятельными людьми.

Главный жизненный принцип Раков — делать всё неспеша, но правильно. Работать хорошо, но в меру. Есть правильную пищу, и не переедать. Плюс спорт, свежий воздух и прочие плюсы, которые Раки используют во благо себе. Ну, и самое главное. Раки очень редко позволяют себе нервничать, и стараются не принимать слишком близко к сердцу проблемы.

Козероги предпочитают в жизни надеяться только на себя. И относительно здоровья, в том числе. К врачам они идут уже совсем в исключительным случаях. А так предпочитают просто не болеть. Одеваются по погоде, энергию зря не тратят. Если их организм предрасположен к иному климату, чем тот, в котором они живут, Козероги легко снимаются с насиженного места, и едут туда, где им будет жить полезно.

Они берегут себя, холят и лелеют. А потому среди старичков и старушек, которым далеко за восемьдесят, девяносто, а то и за сто, можно нередко встретить представителей Козерога.