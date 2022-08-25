Какие знаки зодиака всю жизнь находятся под охраной Высших сил

Представители этих зодиакальных созвездий умеют находиться в нужном месте и в нужное время.

Они ловко избегают подножек судьбы и дружат в фортуной с самого рождения. Астрологи рассказали о пяти знаках зодиака, которых оберегают Высшие силы на протяжении всей жизни. По этой причине им всю жизнь и везет.

Не знают слова осторожность и собственная безопасность. Однако, каждый раз возвращаются без единой «царапины». Про таких говорят – и беда мимо них проходит, и пуля не берет.

Легкомысленность и стремление играть на публику порой приводит Львов к неприятностям. Но часто, даже в ситуации, где кроме них винить и некого, крайним всё равно остаётся кто-то другой.

Девы способны ничего не делая, получать выгоду. А всё потому, что они знают, как оказаться там, где нынче раздают удачу. Благодаря подсказке небес.

Стрельцы удачливы, потому что всегда остаются оптимистами. Этот неиссякаемый заряд бодрости они получают от своих Ангелов-хранителей. А потому идут по жизни руку об руку с удачей.