Внутренняя сила: три знака, которым невозможно причинить вред

Некоторые люди имеют непробудную броню.

Среди всего зодиакального круга Скорпионы отличаются наибольшей выносливостью, стойкостью и уверенностью в себе. Привыкшие всегда достигать поставленных целей, они ни за что не позволят обидеть себя или своих близких и не простят предательства. Скорпионы отличаются пылким нравом, а потому с ними бывает нелегко, но это окупается их преданностью родным и любимым. Будь это работа или отношения — они всему отдаются без остатка. Их крайне мало заботит мнение толпы, а потому все колкости и попытки «насолить» они пропускают мимо себя.

Энергичные, яркие, воинственные Овны всегда готовы бороться за правду. Они не боятся быть застигнутыми врасплох или оказаться за «чертой» общества. Овны точно знают чего хотят и готовы долго и упорно идти к своей цели. По природе своей они являются бунтарями и максималистами, а потому их совершенно не волнуют попытки посторонних обидеть или разозлить.

Левы привыкли вести себя достойно при любых обстоятельствах, и ни за что не показывают своих чувств окружающим, даже если им сделали больно. Но происходит это крайне редко, ведь Львы от природы очень выносливы и горды. А зависть или злобу. Острый ум, самообладание и чувство собственного достоинства помогают им находить выход из любой, даже самой запутанной ситуации и при этом оставаться собой.