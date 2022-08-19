Кошелек по фэншуй: как заставить его притягивать деньги

Ваш бюджет напрямую зависит от того, какого цвета и формы ваш кошелек.

Правила по выбору портмоне:

Отдавайте предпочтение только натуральным материалам. Они намного качественнее и солиднее выглядят. К тому же натуральные материалы отличаются высокой долговечностью. В кошельках из ненатуральных материалов деньги задерживаться не будут - они не любят синтетические ткани, которые быстро становятся потертыми.

Форма портмоне. Деньги любят четкие, правильные формы. Поэтому лучшим решением будет прямоугольный или квадратный кошелек. В вытянутое портмоне можно сложить купюры полностью, не складывая их. В квадратном кошельке их придётся свернуть, но если сделать это аккуратно, то это не повредит привлечению денег. Круглую же форму выбирать не стоит. Она неустойчива, и деньги в таком кошельке водиться не будут.

Покупайте только новые изделия. Бывшие в употреблении портмоне не станут хорошим спутником для нового хозяина. Наоборот, кошелек будет отпугивать удачу.

Всегда сохраняйте порядок в кошельке. В нем не должно быть ничего лишнего. Складывайте купюры по мере увеличения их номинала. Также никогда не соединяйте мелочь и бумажные деньги, монеты должны лежать только в специальном кармашке.

Цвет кошелька определяется индивидуально. Он зависит от знака зодиака каждого человека.

Овнам, Львам и Стрельцам подходят все оттенки красного;для Водолеев, Весов и Близнецов лучшим вариантом будет синий цвет; Тельцам, Девам и Козерогам лучше остановить выбор на всех коричневых и золотых оттенках; Ракам, Рыбам и Скорпионам отлично подойдут белый и серебристый цвета.

Зная все основные правила, выбрать кошелек будет намного проще. Портмоне, соответствующее всем пунктам, будет приносить много денег. Главное относиться к нему с уважением.