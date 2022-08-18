Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Не везет, так не везет: знаки, которых удача обходит стороной

18 августа 2022ГороскопыSM News

Астрологи уверяют, что уровень везения каждого человека напрямую зависит от того, под каким созвездием он пришел в этот мир.

Не везет, так не везет: знаки, которых удача обходит стороной
Фото: fb.ru

По версии экспертов, три знака зодиака удача часто обходит стороной, поэтому их можно назвать самыми невезучими из всех.

Рак

Представители этого знака зодиака являются людьми самоуверенными. Порой их действиями руководят порыв и вдохновение, а не просчитанная тактика. Они не привыкли критически оценивать свои поступки, поэтому притягивают проблемы и различные происшествия. Фортуна обходит Раков стороной, поскольку не любит слишком самоуверенных людей.

Водолей

Эти люди привыкли жить в иллюзорном мире. Некоторые из них уверены, что судьба должна им все преподносить на блюдечке, поэтому для достижения цели Водолеи не стараются прикладывать усилия. В итоге нередко сталкиваются с неудачами и провалом в делах.

Телец

В одних делах представители этого знака зодиака являются амбициозными и трудолюбивыми, поэтому легко справляются с поставленными задачами. Но в других делах Тельцы могут проявлять лень и медлительность. Чаще всего судьба им посылает счастливые шансы во втором случае, в итоге Тельцы их упускают и часто остаются у разбитого корыта. Кроме того, они нередко ворчат и жалуются на жизнь. Удача не любит недовольных и лентяев, поэтому данный знака зодиака попал в топ самых невезучих людей.

Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Окружающие будут играть на наших нервах — гороскоп на 19 августа
Окружающие будут играть на наших нервах — гороскоп на 19 августа
Гороскопы
Наружу вылезут глубокие проблемы — любовный гороскоп на 18 августа
Наружу вылезут глубокие проблемы — любовный гороскоп на 18 августа
Гадания
Как сделать дома «денежную сахарницу»
Как сделать дома «денежную сахарницу»
Гадания
Как найти потерянную вещь с помощью магии
Как найти потерянную вещь с помощью магии
Гадания
Какие правила во время гадания нельзя нарушать
Какие правила во время гадания нельзя нарушать
Зодиак
Знаки зодиака, которые портят всем жизнь
Знаки зодиака, которые портят всем жизнь
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Имена
«Денежные» имена: как назвать ребёнка, чтобы он вырос богатым и счастливым
«Денежные» имена: как назвать ребёнка, чтобы он вырос богатым и счастливым
Гадания
Быстрые заговоры на привлечение денег и удачи
Быстрые заговоры на привлечение денег и удачи
Народные приметы
Приметы на 19 августа 2022 года: что нельзя делать
Приметы на 19 августа 2022 года: что нельзя делать
Гороскопы
Наружу вылезут глубокие проблемы — любовный гороскоп на 18 августа
Наружу вылезут глубокие проблемы — любовный гороскоп на 18 августа
[object Object][object Object]