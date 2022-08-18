Не везет, так не везет: знаки, которых удача обходит стороной

Астрологи уверяют, что уровень везения каждого человека напрямую зависит от того, под каким созвездием он пришел в этот мир.

По версии экспертов, три знака зодиака удача часто обходит стороной, поэтому их можно назвать самыми невезучими из всех.

Представители этого знака зодиака являются людьми самоуверенными. Порой их действиями руководят порыв и вдохновение, а не просчитанная тактика. Они не привыкли критически оценивать свои поступки, поэтому притягивают проблемы и различные происшествия. Фортуна обходит Раков стороной, поскольку не любит слишком самоуверенных людей.

Эти люди привыкли жить в иллюзорном мире. Некоторые из них уверены, что судьба должна им все преподносить на блюдечке, поэтому для достижения цели Водолеи не стараются прикладывать усилия. В итоге нередко сталкиваются с неудачами и провалом в делах.

В одних делах представители этого знака зодиака являются амбициозными и трудолюбивыми, поэтому легко справляются с поставленными задачами. Но в других делах Тельцы могут проявлять лень и медлительность. Чаще всего судьба им посылает счастливые шансы во втором случае, в итоге Тельцы их упускают и часто остаются у разбитого корыта. Кроме того, они нередко ворчат и жалуются на жизнь. Удача не любит недовольных и лентяев, поэтому данный знака зодиака попал в топ самых невезучих людей.