Бабники и болтуны: кто сможет сойтись с Водолеем

Статистика указывает на то, что Водолеи – самые легкомысленные и неоднозначные мужчины на земле.

Глупые измены и легкий флирт для них дело наживное.

Но если этот знак не может пропустить мимо себя ни одной симпатичной юбки, Водолеи совершенно лишены чувственности. На свиданиях ведут себя высокомерно и даже придирчиво. Романтики от них можно не ждать.

Еще один грешок, который есть за мужчинами этого знака – это поделиться обо всем и обо всех с окружающими, будь это откровенные семейные дела или обсуждение футбольного матча. И границ дозволенного в общении даже с посторонним человеком они чаще всего не замечают.

Что же касается карьеры, то Водолеи чаще всего добиваются высокого положения на работе. Их можно встретить на руководящих административных или военных должностях. Благодаря своему жесткому и порой деспотическому характеру, руководить людьми им просто. Водолеи умеют копить и зарабатывать деньги.

Но в семейной жизни, в силу своего свободолюбивого характера, они не проявляют романтики или заботы ко второй половинке и легко променяют романтический вечер на посиделки с друзьями.

Какой знак зодиака наиболее совместим с Водолеем?

Легкие и общительные Близнецы. По природе двойственные они смогут подстроится под непростой характер Водолея. К тому же оба знака любят путешествовать и болтать обо всем на свете. Отличная пара, основа которой свободолюбие и отсутствие каких-либо обязанностей.

Жизнелюбивые и любящие свободу Стрельцы могут вызвать у мужчины Водолея интерес. Их может объединить страсть к странствиям и поискам себя. Но огненная стихия Стрельца может требовать от холодного Водолея слишком много внимания и ласки. Поэтому такой союз держится либо на дружбе, либо на чистом расчете.

Лев и Водолей –отличная пара. Каждый из партнеров будут подстегивать другого на действия и поступки. Львы так же трудолюбивы, как и Водолеи, поэтому союз будет довольно успешен в денежном плане. Но все же конфликтов не избежать.