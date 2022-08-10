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Ванга назвала три самовлюблённых знака зодиака, которых не интересует чужое мнение

10 августа 2022Гороскопыexpress-novosti.ru

Он слышит только себя. Так говорят про людей, которые не считаются с чужим мнением.

Ванга назвала три самовлюблённых знака зодиака, которых не интересует чужое мнение
Фото: jenskiymir.com

Для таких граждан существует лишь одна правда, их собственная. Об этих людях многое знала легендарная Ванга, в своё время назвавшая самые самовлюблённые знаки зодиака.

Телец

Тельцы видят только одно направление пути — вперёд. Все преграды не просто перешагиваются или обходятся, сметаются. Если Телец поставил перед собой цель, он не считает «жертв», зато уверен, все средства в данном случае хороши. Любое другое мнение пресекается на корню, а наиболее упорные оппоненты могут стать личными врагами Тельцов.

Лев

Даже понимая, что в какой-то ситуации он остался в проигрыше, Лев никогда не признает этого публично. А в случае, когда кто-то ему на это указывает, Лев способен на резкие поступки в отношении смельчака.

Козерог

Представители этого знака свои решения вынашивают долго, и только их считают единственно верными. Ошибок не признают категорически, и даже тупиковое дело стараются довести до конца. «Что о стену горох», — так часто говорят про Козерогов.

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