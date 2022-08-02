Джуна назвала знаки зодиака, которым суждено закончить жизнь в одиночестве

Знаменитая целительница Джуна многое знала. Однако, не всё спешила открывать широкой публике.

Некоторые тайны Джуны открываются уже после её ухода из жизни. К примеру, стало известно предсказание знаменитой колдуньи о знаках зодиака, представителям которых суждена одинокая старость.

Дева всю жизнь кладёт на благополучие своих близких. И уж кому-кому, а Деве, казалось бы, найдётся кому в старости кружку воды подать.

Но судьба часто бывает несправедлива к тем, кто достоин её подарков. И многие Девы, воспитав детей и даже внуков, в старости остаются в одиночестве. Но при этом они редко жалуются и желают лишь, чтобы их близкие были счастливы.

Скорпион тоже заботится о том, чтобы его семья ни в чём не нуждалась. Но этот знак лишён романтики и своих детей нередко воспитывает в командирском стиле. Скорпион лучше всех знает, что такое хорошо, а что такое плохо. Но подрастая, отпрыски с удовольствием улетают из родного «гнезда», стараясь поскорее забыть о своём «казарменном» детстве.

Некоторые из наследников понимают, что под их взрослыми успехами заложен фундамент их воспитания. Другие же подросшие детки так и остаются обижены на родителя, и предпочитают жить своей жизнью, не задумываясь о его старости.